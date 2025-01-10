الدكتور الزعاق يوضح: موسم الشبط يقترب وموجات البرد تبدأ في السعودية

كشف الدكتور خالد الزعاق، الخبير الفلكي السعودي، عن اقتراب موسم الشبط، الذي يمثل بداية موجات البرد القارسة في مناطق المملكة. وأوضح أن هذا الموسم يتميز بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهو جزء من فصل الشتاء الفعلي الذي يترك أثره على جميع أنحاء البلاد.

كتب محمد سعد – ظهر عبر فقرة تقويم خبير الأرصاد الجوية السعودي الدكتور خالد الزعاق ليتحدث عن مواسم البرد الفعلي، والذي تبدأ على السعودية من موسم الشبط وذلك وهي المواسم الثلاثة المربعانية والشبط والعقارب وقال عبر قناة العربية:

“مواسم البرد الفعلي المربعانية الشبط العقارب وتحتضنها 3 شهور تقريباً نوفمبر وديسمبر ويناير، وهذه المواسم تحتوي على النجوم وكل نجم له هجمة برد، المربعانية 3 نجوم أي 3 هجمات برد، والشبط نجمين أي هجمتين برد، والعقارب 3 هجمات برد، والبرد عادة يأتينا من القطب الشمالي أو صحراء سيبريا المتجمدة”.

وتابع :”برد المربعانية والشبط يسمى برد الأزيرق، وبرد العقارب أوله برد بياع الخبل عباته وآخره برد العجوز، والمربعانية ودعتنا، والشبط واقف على الباب ينتظرنا نقوله تفضل، والعقارب جاي بالطريق”.

مع اقتراب موسم الشبط، يدعو الدكتور الزعاق المواطنين إلى الاستعداد لموجات البرد القارسة التي تميز هذه الفترة، مؤكدًا أهمية متابعة النشرات الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.