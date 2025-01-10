سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بتاريخ 10 يناير 2025

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية بتاريخ 10 يناير 2025. تفاوتت أسعار الشراء والبيع بين البنوك، حيث سجل أعلى سعر شراء للريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 13.4743 جنيه، بينما كان أقل سعر بيع في بنك فيصل الإسلامي بقيمة 13.48 جنيه.

كتب محمد سعد – nbsp; يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير تعرّف على سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية 10 يناير 2025 كما أن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك المصري الخليجي : يشتري الريال السعودي ب 13.4437 جنيه، وبيعه ب 13.5027 جنيه . في حين جاء البنك المركزي المصري: يشتري الريال السعودي ب 13.4743 جنيه، وبيعه ب 13.48 جنيه . بينما في بنك مصر: يشتري الريال السعودي ب 13.476 جنيه، وبيعه ب 13.533 جنيه . وتحدد في مصرف أبوظبي الإسلامي: يشتري الريال السعودي ب 13.495 جنيه، وبيعه ب 13.522 جنيه . وبلغ في البنك التجاري الدولي (CIB): يشتري الريال السعودي ب 13.468 جنيه، وبيعه ب 13.502 جنيه . وسجل في بنك الإسكندرية: يشتري الريال السعودي ب 13.454 جنيه، وبيعه ب 13.504 جنيه. ووصل في ط البنك الأهلي المصري: يشتري الريال السعودي ب 13.444 جنيه، وبيعه ب 13.504 جنيه . وأما بنك قناة السويس فبلغ: يشتري الريال السعودي ب 13.425 جنيه، وبيعه ب 13.517 جنيه .

يُنصح المتعاملون بمتابعة تحديثات أسعار الصرف بشكل دوري، نظرًا للتغيرات المستمرة التي قد تطرأ على أسعار العملات في البنوك المصرية.