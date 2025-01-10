وزارة الطاقة تُعلن عن 35 فرصة وظيفية برواتب مُجزية ومزايا استثنائية

أعلنت وزارة الطاقة في السعودية عن توفير 35 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، مع رواتب مجزية ومزايا استثنائية. تأتي هذه الفرص ضمن جهود الوزارة لدعم الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة عمل مميزة تناسب مختلف المهارات والمؤهلات.

كتب محمد سعد – تُعلن وزارة الطاقة السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مقرها الرئيسي في الرياض. تُغطي هذه الفرص مجموعة واسعة من التخصصات، من الهندسة و إدارة المشاريع إلى الاقتصاد و الشؤون القانونية.

نظرة على بعض الوظائف المُعلنة:

وظائف حديثة (نُشرت خلال 48 ساعة):

مهندس تطوير الأعمال والمشاريع: يُساعد في تطوير جميع الأنشطة المُتعلقة بقطاع الغاز (الغاز الجاف وغاز البترول المُسال). المستوى المهني: مُبتدئ.

مُحلل امتثال: يُشارك في مُراقبة الامتثال لتطبيق مَعايير و سياسات إدارة و حماية البيانات في وزارة الطاقة. المستوى المهني: مُبتدئ.

خبير تقنيات هيدروكربونية نظيفة: يُقدم الدعم لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون و الإشراف على المبادرات المُتعلقة بتقنيات الطاقة التقليدية النظيفة . المستوى المهني: مُتوسط الخبرة.

مهندس أول تكامل و دعم المبادرات: يُشارك في الإشراف على مبادرات قطاع الكهرباء . المستوى المهني: مُبتدئ.

أخصائي أول تراخيص المرافق: يُساهم في استقبال و مُراجعة طلبات تراخيص المرافق . المستوى المهني: مُتوسط الخبرة.

مدير مكتب: يُدير مَهام الدعم الإداري (جدولة الاجتماعات، إعادة توجيه المُكالمات، حجوزات السفر، إلخ). المستوى المهني: إدارة.



وظائف أُخرى:

مهندس خبير البتروكيماويات الوسيطة و التحويلية

كبير مهندسين البتروكيماويات الوسيطة و التحويلية

كبير مهندسين الدراسات الفنية و التنظيم

مهندس خبير الدراسات الفنية و التنظيم

سكرتير تنفيذي

مُستشار قانوني

خبير قانوني

خبير أول جدولة و مواعيد

خبير أول توقيع

مدير إدارة الأداء و التعاقب الوظيفي

أخصائي سياسات و استراتيجيات للطاقة الذرية

خبير خدمات أعمال المكتب

رئيس قسم إدارة التعاقدات

مُراقب ميداني (في مُدن مُختلفة)

(في مُدن مُختلفة) مهندس مُحترف تميز العلاقات

أخصائي تميز العلاقات

خبير أول مُتابعة شؤون حدود

مُحلل دعم إداري

أخصائي أول مُتابعة شؤون الحدود

أخصائي دعم إداري

أخصائي أول إنجاز المبادرات

مدير برنامج

أخصائي التخصيص للقطاعات الأُخرى

مكان العمل:

مُعظم الوظائف في الرياض .

. هُناك أيضاً وظائف في الباحة، سكاكا، الدوادمي، نجران، و الأفلاج.

المزايا:

رواتب تنافسية.

بيئة عمل احترافية.

فرص للتطوير المهني والتدريب المستمر.

المساهمة في مشاريع استراتيجية تدعم رؤية المملكة 2030.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الطاقة واختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المتاحة.

اصيل الوظائف:

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