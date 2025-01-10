بارسونز السعودية تفتح أبوابها للتوظيف.. فرص مميزة في الرياض، تبوك، جدة، وجازان

بارسونز السعودية تقدم لك فرصة استثنائية للانضمام إلى فريقها في عدة مدن، بما في ذلك الرياض، تبوك، جدة، وجازان. إذا كنت تبحث عن تطوير مسارك المهني في بيئة عمل ديناميكية، فهذه هي فرصتك للتألق.

كتب محمد سعد – يسر شركة بارسونز العربية ، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية، أن تعلن عن توفر أكثر من 251 فرصة عمل في مختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية. وتدعو جميع المهتمين للانضمام إلى فريق عملها والمساهمة في بناء مشاريع رائدة ومستدامة.

الوظائف المتاحة

تقدم شركة بارسونز العربية فرص عمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

مدير قابلية التشييد (Director – Constructability): تبوك

تبوك مراقب مستندات (Document Controller): تبوك، الرياض

تبوك، الرياض فني شفرة (Code Technician): تبوك

تبوك رئيس بوابة المرحلة (Stage Gate Lead): تبوك

تبوك أخصائي نمذجة المعلومات البنائية (BIM Specialist): تبوك

تبوك محلل نظم المعلومات الجغرافية / رسام خرائط (GIS Analyst / Cartographer): الرياض

الرياض مدير مراقبة المستندات (Document Control Manager): تبوك

تبوك مدير مشروع – MEP: تبوك

تبوك مدير مشروع أول – الأصول المشتركة (Senior Project Manager – Common Assets): تبوك

تبوك مدير أول – نمذجة المعلومات البنائية (BIM Senior Manager): تبوك

تبوك مدير عقود أول (Senior Contracts Manager): تبوك

تبوك مدير – تصميم الطابق السفلي (Director – Basement Design): تبوك

تبوك مدير – الواجهة (Director – Façade): تبوك

تبوك مدير مشروع أول (Senior Project Manager): تبوك، الرياض

تبوك، الرياض مخطط أول (Senior Planner): الرياض

الرياض مدير مشروع (Project Manager): تبوك، الرياض

تبوك، الرياض أخصائي أول في تكنولوجيا المعلومات، استضافة السحابة والبنية التحتية (Sr. IT Specialist, Cloud Hosting & Infrastructure): تبوك

تبوك مدير وحدة مراقبة الجودة – الأساسات / الهندسة المدنية (QC Module Manager – Piling / Civil Engineering): تبوك

تبوك مدير إدارة التشييد (Construction Management Director): الرياض

الرياض مهندس مشروع مبتدئ (Junior Project Engineer): الرياض (للسعوديين فقط)

الرياض (للسعوديين فقط) مدير أول للتخطيط الرئيسي (Senior Master Planning Manager): الرياض

الرياض مدير أول للتشييد – أخصائي مرافق (Senior Construction Manager – Attractions Specialist): جدة، مكة المكرمة

جدة، مكة المكرمة مراقب مستندات مبتدئ (Junior Document Controller): الرياض (للسعوديين فقط)

الرياض (للسعوديين فقط) مهندس مشروع أول (Senior Project Engineer): الرياض

الرياض مهندس تكاليف (Cost Engineer): الرياض

الرياض مشرف تشييد – الخرسانة سابق التجهيز (Construction Supervisor – Precast): تبوك

تبوك مدير مشروع – إدارة المشاريع / M46: تبوك

تبوك مدير قطاع – الطرق (Sector Director – Roads): الرياض

الرياض مدير الموضوع – الهندسة المعمارية والتشطيبات (Subject Matter Director – Architecture & Finishes): جدة

جدة مهندس بيئي رئيسي (Lead Environmental Engineer): تبوك

تبوك مدير عقود أول (Senior Contract Administrator): الرياض

الرياض مهندس مواد (Materials Engineer): تبوك

تبوك مدير مشروع – السكن والفنادق (Project Director – Residential and Hotels): تبوك

تبوك مدير مراقبة المشاريع (Project Controls Director): مكة المكرمة

مكة المكرمة مدير التجاري والتكاليف والمشتريات (Commercial, Cost & Procurement Director): الرياض

الرياض مدير البرنامج – الضيافة (Program Director – Hospitality): الرياض

الرياض مدير المشروع – التجاري والمختلط الاستخدام (Project Director – Commercial and Mixed Use): تبوك

تبوك مدير البرنامج (مشروع تصنيع التكنولوجيا الفائقة) (Program Director (High Technology Manufacturing Project)): الرياض

الرياض مدير تجاري (Commercial Director): الرياض

الرياض رئيس أنظمة الطاقة / مدير واجهة هيئة الكهرباء السعودية (Head of Power Systems / SEC Interface Director): الرياض

الرياض مدير ضمان الجودة / مراقبة الجودة والصحة والسلامة (QA/QC & HSE Director): مكة المكرمة

مكة المكرمة مدير مشروع – النقل العمودي (Project Director – Vertical Transportation): تبوك

تبوك مدير – لوجستيات التشييد (Director – Construction Logistics): تبوك

تبوك مدير التقدير (Estimating Manager): جدة

جدة مهندس أول للمرافق الرطبة (Senior Engineer Wet Utilities): جازان

جازان مهندس ميكانيكي أول (مراجعة التصميم والمكتب الفني) (Senior Mechanical Engineer (Design Review and Technical Office)): مكة المكرمة

مكة المكرمة مدير تصميم أول – M46: تبوك

تبوك مدير هندسة أول – M46: تبوك

تبوك مدير تصميم أول – أصول الإرساء (Senior Design Manager – Anchor Assets): تبوك

تبوك مدير تصميم أول (Senior Design Manager): تبوك

تبوك مدير التشييد (Construction Director): جدة

جدة مدير البيئة (Environmental Director): الرياض

الرياض مدير التصميم الرئيسي (Lead Design Director): تبوك

تبوك مدير مراقبة مشاريع مكتب إدارة المشاريع (PMO Project Controls Director): الرياض

الرياض مدير التصميم – التصميم الحضري (Design Director – Urban Design): تبوك

تبوك مدير المشتريات (Procurement Director): الرياض

الرياض مدير الجودة (Quality Director): الرياض

الرياض مدير العقود (Contracts Manager): المدينة المنورة

المدينة المنورة أخصائي جودة أول – مشروع بناء المطار (Senior Quality Specialist – Airport Construction Project): الرياض

الرياض أخصائي أنظمة أول – تقني (Senior Systems Specialist – Technical): الرياض

الرياض مهندس جيوتقني ميداني – التسليم (Geotechnical Field Engineer – Delivery): الرياض

الرياض رئيس هندسة التشييد – مزرعة الوقود (Construction Engineering Lead – Fuel Farm): الرياض

الرياض أخصائي نظم المعلومات الجغرافية (GIS Specialist): تبوك

تبوك مدير أول للتشييد – العرض والتصميم (Senior Construction Manager – Show and Theming): جدة

جدة مشرف المشتريات – المشروع (Procurement Supervisor – Project): الرياض

الرياض مراقب مستندات أول (Senior Document Controller): تبوك

تبوك مهندس ميكانيكي أول – مشروع بناء المطار (Senior Mechanical Engineer – Airport Construction Project): الرياض

الرياض مدير مراقبة المشروع (يتحدث اللغة العربية) (Project Control Manager (Arabic Speaker)): الرياض

الرياض مهندس تكاليف أول (Senior Cost Engineer): الرياض

الرياض مهندس نظم المعلومات الجغرافية (للسعوديين فقط) (GIS Engineer (Saudi National)): الرياض

الرياض أخصائي مراقبة التكاليف (Cost Control Specialist): الرياض

الرياض مدير المشتريات (Procurement Manager): الرياض

الرياض محلل – مركز عمليات الأمن – محلل أمن (للسعوديين فقط) (Analyst – Security Operation Center – SOC Analyst (Saudi National)): السنينة، الجوف

السنينة، الجوف مدير أول للتواصل / اللوجستيات (Senior Interface/ Logistics Manager): المدينة المنورة

المدينة المنورة مصمم جرافيك (للسعوديين فقط) (Graphic Designer (Saudi National)): الرياض

الرياض رئيس العمليات – التسليم الرقمي (Head of Operations – Digital Delivery): تبوك

تبوك مهندس أول للاختبار والتشغيل (Senior Testing and Commissioning Engineer): مكة المكرمة

مكة المكرمة مدير الفن الإبداعي (العرض / التصميم) (Creative Art Manager (Show/Theming)): جدة

جدة أخصائي مرافق أول (Senior Attractions Specialist): جدة

جدة مدير التحكم في عرض AV (AV & Show Lighting) (AV Show Control Manager (AV & Show Lighting)): جدة

جدة مدير أول للتشييد (المدني) (Senior Construction Manager (Civil)): جدة

جدة أخصائي دعم الحوكمة (للسعوديين فقط) (Governance Support Specialist (Saudi National)): تبوك

تبوك مدير المخاطر (Risk Manager): الرياض

الرياض مدير الاختبار والتشغيل (Testing and Commissioning Manager): جدة

جدة مهندس أول للتواصل / AV / التحكم في العرض (Senior Interface/AV/Show Controls Engineer): جدة

جدة متدرب تعاوني (مراقب مستندات) للسعوديين فقط (Co-op Trainee (Document Controller) Saudi National): الرياض

الرياض أخصائي أصحاب المصلحة (Stakeholder Specialist): الرياض

الرياض مفتش ميكانيكي (Mechanical Inspector): الوجه، تبوك

الوجه، تبوك مهندس مشتريات (Procurement Engineer): الرياض

الرياض مهندس اتصالات أول (Senior Communication Engineer): جازان

جازان مهندس تخطيط أول للتشغيل والصيانة (Senior O&M Planning Engineer): جازان

جازان مدير تكاليف أول (Senior Cost Manager): الرياض

الرياض مسؤول عقود رئيسي (Principal Contract Administrator): السنينة، الجوف

السنينة، الجوف مدير التقارير (Reporting Manager): الرياض

الرياض وغيرها الكثير

المزايا

توفر شركة بارسونز العربية لموظفيها بيئة عمل مثالية ومزايا منافسة، بما في ذلك:

رواتب مجزية

تأمين صحي شامل

فرص للتطوير المهني

بيئة عمل إيجابية وداعمة

المتطلبات

تختلف المتطلبات باختلاف الوظيفة، ولكنها تشمل بشكل عام:

المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة

الخبرة العملية في المجال

إجادة اللغة الإنجليزية (مع إمكانية أن تكون اللغة العربية ميزة إضافية لبعض الوظائف)

مهارات التواصل والعمل الجماعي

مهارات التحليل وحل المشكلات

كيفية التقديم

المزيد من التفاصيل والتقديم على الفرص الوظيفية الشاغرة متاح وحتى اكتمال العدد المطلوب عبر رابط حساب الشركة على منصة التوظيف linkedin.

لا تفوّت هذه الفرصة المميزة للانضمام إلى بارسونز السعودية. ابدأ رحلتك المهنية اليوم وكن جزءًا من فريق يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.