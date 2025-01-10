مستشفى قوى الأمن السعودي يعلن عن فرص وظيفية جديدة في عدة تخصصات

أعلن مستشفى قوى الأمن السعودي عن توفر فرص وظيفية جديدة في مختلف التخصصات، مع أماكن عمل تشمل عدة مواقع داخل المملكة. تتيح هذه الوظائف بيئة عمل متقدمة ومزايا تنافسية للراغبين في الانضمام إلى فريق عمل المستشفى.

كتب محمد سعد – يدعو مستشفى قوى الأمن حملة البكالوريوس والخبرات للتقديم على الوظائف الصحية المتاحة في كل من الرياض ومكة المكرمة.

الوظائف المتاحة للتقديم:

حدد مستشفى قوى الأمن بالسُّعُودية المسميات الوظيفية التالية:

طبيب نائب أطفال – العناية المركزة لحديثي الولادة: المسؤوليات: تقديم الرعاية الطبية لحديثي الولادة في وحدة العناية المركزة، العمل تحت إشراف طبيب استشاري. المؤهلات: درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، درجة الماجستير أو شهادة زمالة في تخصص طب الأطفال، رخصة مزاولة المهنة، شهادة إنعاش القلب والرئتين الأساسي (BLS).



طبيب نائب أطفال – الطوارئ: المسؤوليات: تقديم الرعاية الطبية للأطفال في قسم الطوارئ، العمل تحت إشراف طبيب استشاري. المؤهلات: درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، درجة الماجستير أو شهادة زمالة في تخصص طب الأطفال، رخصة مزاولة المهنة، شهادة إنعاش القلب والرئتين الأساسي (BLS).



طبيب نائب – تخدير: المسؤوليات: تقديم خدمات التخدير للمرضى، العمل تحت إشراف طبيب استشاري. المؤهلات: درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، درجة الماجستير أو شهادة زمالة في تخصص التخدير، رخصة مزاولة المهنة، شهادة إنعاش القلب والرئتين الأساسي (BLS).



المهارات العامة المطلوبة:

إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابةً.

مهارات قيادية ومهارات اتصال ممتازة.

القدرة على التعامل مع ضغط العمل وتغيير الأولويات.

الاستقرار العاطفي والصحة البدنية الجيدة.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف المتاحة:

أن يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية.

توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

موعد وطريقة التقديم:

التقديم على الفرص الوظيفية الشاغرة متاح حاليًا، للإطلاع على المهام والشروط والتقديم عن طريق:

لا تفوّت الفرصة للانضمام إلى مستشفى قوى الأمن السعودي وتطوير مسارك المهني في بيئة عمل مثالية. اطلع على الوظائف المتاحة الآن وتقدم بطلبك.