اكسترا السعودية تقدم أحدث إصدارات الآيفون بأسعار مخفضة ومميزة

أعلنت اكسترا السعودية عن عروض مذهلة على أحدث إصدارات هواتف الآيفون، مقدمةً تخفيضات غير مسبوقة لمحبي منتجات أبل. هذه العروض توفر فرصة رائعة للحصول على أحدث التقنيات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات العملاء.

كتب محمد سعد – الهواتف الذكية أصبحت جزء أساسي من حياتنا نقوم بعمل الأشياء من خلالها ونمضي ساعات كثيرة في تصفح الهاتف واستخدامه إما للترفيه أو العمل وبسبب أهمية الهاتف يرغب الجميع في اقتناء أحدث الهواتف، ولكن بأسعار مخفضة ولذلك فقد قامت اكسترا السعودية بإطلاق عروض جبار غير قابلة للتنافس على أحدث الهواتف من فئة آيفون 16 بمواصفات وجودة عالية بالإضافة إلى توافر الهاتف بأكثر من لون وجميعها ألوان جذابة وتصاميم فخمة على أعلى مستوى بتجسج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض جبارة من اكسترا السعودية على هواتف آيفون 16

تلعب العروض دور هام في الحياة لأنها تمكن كافة الأفراد من الحصول على جميع احتياجاتهم بالشكل الذي يتناسب مع إمكانياتهم، وهذا ما حدث في عروض الهواتف المعلن عنها من قبل اكسترا السعودية، والتي سنوافيكم بها على النحو التالي:

عرض ولا في الأحلام على إصدار آيفون 16 برو حيث جاء سعر الهاتف 4979 ريال سعودي بعد أن كان بسعر 5199 ريال سعودي، وهذه النسخة من الهاتف متوفر بعدة ألوان منها الأسود والرمادي والأبيض كما يأتي مع ذاكرة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام و مساحة شاشة الهاتف 6.3 إنش.

من أفضل العروض على الإطلاق العرض الخاص بهاتف آيفون 16 برو ماكس صاحب التصميم الأنيق والذي وصل سعره بعد الخصم 7479 ريال سعودي عوضا عن شرائه بسعر 7699 ريال سعودي، والهاتف يأتي مع ذاكرة تخزين 1 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام ويمتلك شاشة سعتها 6.9 إنش.

لعشاق نسخة آيفون 16 هذه النسخة متوفرة بعرض مثالي للغاية حيث وصل سعر الهاتف في هذه العروض 3579 ريال سعودي بعد أن كان يباع بسعر 3799 ريال سعودي، ويتوفر الهاتف بالعديد من الألوان كما يتوفر الحصول على هذه النسخة ذات سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام مع مساحة قدرها 6.1 إنش.

هاتف آيفون 16 بلس صاحب الإمكانيات الجبارة تم تقديمه بسعر قيمته 3979 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال سعودي، وتتوفر هذه النسخة بذاكرة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام بجانب شاشة ذات سعة 6.7 إنش.

صور عروض جبارة من اكسترا السعودية على هواتف آيفون

إليكم صور عروض جبارة من اكسترا السعودية على هواتف آيفون:

إذا كنت من محبي هواتف آيفون سارع بالحصول على أحدث الإصدارات من آيفون بكل سهولة مع تقسيط مريح ومرن حيث انه يتميز بالعديد من المميزات.

مميزات هاتف ايفون16

هاتف آيفون 16 يأتي بمواصفات متقدمة منها:

شاشة OLED عالية الدقة مع معدل تحديث 120Hz، معالج A18 Bionic قوي لتحسين الأداء والكفاءة.

نظام كاميرا متطور بدقة تصوير محسنة في الإضاءة المنخفضة، وتصوير فيديو 8K.

يدعم الهاتف تقنيات الاتصال 5G وWi-Fi 7، ويتميز ببطارية تدوم أطول وشحن أسرع.

يحتوي على تصميم متين مع مقاومة للماء والغبار، ونظام Face ID محدث.

بالإضافة إلى تحسينات في iOS لتجربة مستخدم سلسة.

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