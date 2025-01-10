Oppo Reno 12: هاتف مقاوم للكسر بكاميرات فائقة الجودة ومميزات عصرية في الإمارات

أطلقت أوبو هاتفها الجديد Oppo Reno 12 الذي يأتي بتصميم مقاوم للكسر وكاميرات عالية الجودة تلبي احتياجات عشاق التصوير. يتميز الهاتف بمواصفات تقنية حديثة ومزايا مبتكرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف الذكية المتطورة في الإمارات.

كتب محمد سعد – هاتف أوبو الجديد Oppo Reno 12 جاء لينافس في الفئة الاقتصادية، وذلك لما يتمتع به من مميزات عصرية وإمكانيات تلبي احتياجات المستخدمين، ويتميز الهاتف بمعالج يقدم أداءً يوميًا مميزًا، وشاشة AMOLED منحنية، بالإضافة إلى كاميرات عالية الجودة، مما يحقق تجربة تصوير جيدة، كما أن الهاتف مزود ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، في السطور القادمة، سنستعرض بشكل تفصيلي أهم مميزات وعيوب هذا الهاتف، تابعونا للتعرف عليها بغوعس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Oppo Reno 12

مميزات هاتف Oppo Reno 12

يتميز الهاتف بمتانة عالية للظهر والشاشة، مما يوفر حماية ممتازة ضد الكسر.

البطارية الكبيرة إمكانية استخدام الهاتف لفترات طويلة خلال اليوم.

يدعم منفذ USB Type C والشحن السريع بقوة 80 واط.

السماعات الخارجية توفر تجربة صوتية مميزة بصوت ستيريو نقي.

شاشة كبيرة وبدقة عالية مع معدل تحديث 120Hz.

معالج MediaTek Dimensity 7300 Energy يقدم أداء مميز، متفوقاً على معالج Dim 7050 في رينو 11.

الكاميرات الأمامية والخلفية تقدم أداء جيد في مختلف ظروف الإضاءة.

يدعم الهاتف ميزات الذكاء الاصطناعي من أوبو مثل Ai Eraser و Ai Clear Voice و Ai Recorder Summary و Ai Best.

عيوب Oppo Reno 12

التصميم أنيق ولكنه مصنوع من البلاستيك.

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات التقليدي.

لا يوجد تثبيت للفيديو أثناء تصوير السيلفي بجودة 4K.

الهاتف يعتمد على العدسة الرئيسية لتصوير البورتريه 2X.

الهاتف يمثل تحسيناً عن النسخة السابقة بمعالج أقوى، كاميرات أفضل، تصميم مقاوم للكسر، مقاومة أعلى للماء، وشحن أسرع.

سعر Oppo Reno 12

في مصر تبلغ النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام بسعر 23000 جنيه مصري مع ضمان محلي.

أما السعر في السعودية للنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام بسعر 1650 ريال سعودي.

وفي الإمارات تبلغ النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام بسعر 1450 درهم إماراتي.

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