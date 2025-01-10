جامعة خورفكان تعلن عن وظائف أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في تخصصات متنوعة

أعلنت جامعة خورفكان عن فتح باب التقديم لوظائف أعضاء هيئة التدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية. تأتي هذه الفرص لتلبية احتياجات الجامعة من الكفاءات المؤهلة التي تسهم في تعزيز المستوى الأكاديمي والبحثي.

كتب محمد سعد – أصدرت جامعة خورفكان إعلانا تضمن وظائف أعضاء هيئة تدريس جديدة في عدد من التخصصات وفقا لنص الإعلان المنشور علي الموقع الرسمي للجامعة ظكللس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

في إطار التوسع الأكاديمي والبحثي في مجال الأمن السيبراني، أعلنت جامعة خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة أكاديمية في هذا التخصص. تتطلب الوظيفة تقديم دور فعّال في تعليم وتوجيه الطلاب، إضافة إلى المساهمة في تطوير الأبحاث والمناهج الأكاديمية المتعلقة بالأمن السيبراني. فيما يلي تقرير مفصل حول متطلبات الوظيفة والمهام المرتبطة بها.

المتطلبات الأكاديمية والمؤهلات:

يتعين على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة دكتوراه في الأمن السيبراني أو في أحد المجالات ذات الصلة. من المهم أن يمتلك المتقدم خبرة أكاديمية أو صناعية لا تقل عن 2-5 سنوات في هذا المجال، مع سجل متميز في المشاركة في الأنشطة البحثية والمنح الوطنية والدولية. إضافة إلى ذلك، يُشترط أن يمتلك المتقدم خبرة في أدوار قيادية داخل بيئة أكاديمية أو صناعية، مع قدرة على إدارة مشاريع بحثية رائدة في مجال الأمن السيبراني.

يجب أن تكون شهادة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية معترف بها دوليًا، على أن يكون المتقدم قد أظهر إنجازات أكاديمية متميزة في مجالات الأمن السيبراني مثل أمن الشبكات، خوارزميات التشفير، التهديدات الأمنية، تحليل المخاطر، وأمن الأجهزة المحمولة واللاسلكية.

المهام الأكاديمية والإدارية:

سيشمل دور عضو هيئة التدريس الجديد في الأمن السيبراني مجموعة من المهام الأساسية التي تركز على التدريس والبحث والمشاركة المجتمعية. وتشمل هذه المهام:

تدريس الدورات الأكاديمية: يتوقع من المرشح الناجح تدريس مجموعة من الدورات الجامعية والدراسات العليا، والتي تغطي مجالات متعددة في الأمن السيبراني. هذه الدورات تشمل موضوعات مثل تحليل المخاطر، أمان الشبكات، خوارزميات التشفير، وأمن الأجهزة المحمولة.

المساهمة في الأبحاث الأكاديمية: يُتوقع أن يساهم عضو هيئة التدريس في الأنشطة البحثية داخل الكلية والجامعة، مع بدء مشاريع بحثية مستقلة تؤدي إلى نشر أوراق علمية في مجلات محكمة ذات تصنيف عالٍ، مثل المجلات التي يتم فهرستها في Scopus. كما يُتوقع من المتقدم تأمين التمويل الخارجي لمشاريع البحث.

الإشراف على طلاب الدراسات العليا: يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في الإشراف على مشاريع التخرج وأطروحات طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه. سيكون من المهم توجيه الطلاب في مشاريعهم البحثية والتطبيقية، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم الأكاديمية.

المشاركة في تطوير المناهج: يتعين على المرشح أن يكون لديه القدرة على المساهمة في تطوير وتحديث المناهج الدراسية في مجال الأمن السيبراني، بما يتماشى مع التقدم السريع للتكنولوجيا واحتياجات الصناعة. هذه المسؤولية تتطلب أيضًا تحديث المناهج لتشمل أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.

التعاون مع الصناعة: سيُتوقع من المتقدم المشاركة الفعالة في بناء روابط مع الصناعة من خلال مشاريع مشتركة وبرامج تدريبية للطلاب. هذا التعاون يعزز من العلاقة بين الأكاديميا والصناعة، مما يوفر فرصًا للتدريب العملي وفرص عمل للخريجين.

القيادة والمشاركة في الأنشطة الإدارية: بالإضافة إلى مسؤوليات التدريس والبحث، يُتوقع من عضو هيئة التدريس المشاركة في الأنشطة الإدارية داخل القسم أو الكلية. يشمل ذلك العمل في اللجان الأكاديمية والإدارية والمساهمة في عمليات الاعتماد الأكاديمي، مثل الاعتماد من هيئة الاعتماد الإماراتية.

المهارات والكفاءات المطلوبة في وظيفة جامعة خورفكان:

ينبغي أن يمتلك المتقدم مجموعة من المهارات الأساسية التي تدعم نجاحه في هذا الدور الأكاديمي. أهم هذه المهارات تشمل:

الخبرة التدريسية: يجب أن يكون المتقدم قد أظهر كفاءة في التدريس في مجالات ذات صلة بالأمن السيبراني على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. يُفضل وجود خبرة سابقة في تدريس الدورات المتعلقة بالأمن السيبراني في بيئة أكاديمية.

النشر الأكاديمي: ينبغي أن يكون لدى المتقدم سجل متميز في النشر الأكاديمي في مجلات علمية ذات تصنيف عالٍ، ويفضل أن تكون هذه الأبحاث قد تم نشرها في مجلات ذات معامل تأثير جيد.

القيادة والإشراف: خبرة في القيادة الأكاديمية والإشراف على مشاريع بحثية مهمة في مجال الأمن السيبراني تعد من العوامل الأساسية. يُفضل أن يكون المتقدم قد تولى أدوارًا قيادية في مشاريع بحثية أو مختبرات أكاديمية.

التعاون بين التخصصات: نظرًا للتطور السريع في مجالات الأمن السيبراني، سيكون من المهم أن يمتلك المتقدم قدرة على التعاون مع فرق متعددة التخصصات وتطبيق أساليب تدريس مبتكرة.

مهارات تواصل متميزة: يجب أن يتمتع المتقدم بمهارات تواصل شفهية وكتابية قوية، والتي تمكنه من تفاعل فعّال مع الطلاب والزملاء في بيئة أكاديمية وعلمية.

إلمام بتقنيات الحوسبة الحديثة: خبرة عملية في استخدام أدوات وأنظمة الحوسبة والأمن السيبراني الحديثة، بما في ذلك البرمجة وتطوير البرمجيات، تعتبر من المهارات الإضافية القيمة التي ستعزز من فرص المتقدم.

الخبرات الإضافية التي ستعزز من فرص التقديم:

الخبرة في بيئات التعلم الإلكتروني: نظرًا للتوجهات العالمية نحو التعليم الرقمي، ستكون الخبرة في استخدام منصات التعليم عبر الإنترنت ميزة إضافية.

التفاعل مع المجتمع الأكاديمي والصناعي: من المهم أن يكون لدى المتقدم سجل حافل في خدمة المجتمع الأكاديمي، سواء من خلال العمل على اللجان الجامعية أو من خلال بناء روابط قوية مع القطاع الصناعي.

المؤهلات الأكاديمية في وظيفة جامعة خورفكان:

للتقديم لهذه الوظيفة، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهلات أكاديمية في المجالات التالية:

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات.

ماجستير في علوم الكمبيوتر.

دكتوراه في الأمن السيبراني أو المجالات ذات الصلة.

إذا كنت تمتلك المؤهلات المطلوبة وتطمح للعمل في بيئة أكاديمية متميزة، لا تتردد في التقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة خورفكان.