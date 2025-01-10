Oppo Reno 11 F 5G: هاتف بشاشة عملاقة وإمكانات مذهلة – السعر في السعودية والإمارات

أوبو تقدم هاتفها الجديد Oppo Reno 11 F 5G الذي يأتي بإمكانات رهيبة وشاشة عملاقة تناسب عشاق التكنولوجيا الحديثة. الهاتف يوفر تجربة استخدام استثنائية مع دعم شبكات الجيل الخامس ومواصفات متقدمة تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين في السعودية والإمارات.

كتب محمد سعد – تعد شركة آوبو واحد من أكبر الشركات التي تقدم هواتف ذكية ذات إمكانيات رهيبة، حيث قامت بإصدار هاتف Oppo Reno 11 F 5G من فئة رينو الجبارة بإمكانيات ومواصفات ذات دقة عالية تجعله ينافس باقي الهواتف المحمولة الأخري من نفس الفئة، كما أن لذلك الهاتف تكنولوجيا حديثة ومتطورة من أهمها الشاشة العملاقة أموليد 120 هيرتز والمعالج الذي يقدم أداء جيد عند الاستخدام، كما أن الهاتف داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، لذا دعونا نتعرف معا على كافة مواصفات هاتف Oppo Reno 11 F 5G بطظقد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات وأداء هاتف Oppo Reno 11 F 5G

يعد هاتف Oppo Reno 11 F 5G واحد من أفضل الهواتف التي تم إصدارها فى الآونة الأخيرة لما يمتلكه من إمكانيات وتصميم عالي الجودة، حيث تتمثل مواصفات الهاتف على الآتي:

المواصفات التفاصيل الكاميرا الخلفية كاميرا ثلاثية بدقة 64+8+2 ميجا بكسل الفلاش يدعم الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل للحصول على تصوير سيلفى عالي الجودة تصوير الفيديوهات يمتلك الهاتف دقة عالية فى تصوير الفيديوهات بدقة الـ 4K بدقة 2160 بكسل والتصوير بجودة FHD بدقة 1080 خاصية NFC يدعم شبكات الاتصال يدعم الجيل 2G,3G,4G,5G شريحة الاتصال يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع Nano SIM الشاشة شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.7 بوصة بجودة 1080*2412 بكسل، كما أنها داعمة لخاصية الـ HDR10 مع سطوع يصل إلي 1100 شمعة مساحة التخزين 128/256 جيجا بايت الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجا رام البطارية 5000 مللي أمبير وسائل الأمان يدعم خاصية البصمة وخاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه نظام التشغيل أندرويد 14

محتويات علبة موبايل Oppo Reno 11 F 5G

تحتوي علبة هاتف Oppo Reno 11 F 5G على الآتي:

سلك USB من نوع Type C.

دبوس معدني.

كتيب التعليمات.

شاحن 67 واط.

جراب شفاف.

مميزات هاتف Oppo Reno 11 F 5G

يمتلك هاتف Oppo Reno 11 F 5G الكثير من المميزات التي تعطيه دفع قوية داخل الأسواق حول العالم، وتتمثل هذه المميزات على الآتي:

البطارية الكبيرة التي تصمد للعمل طوال اليوم.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.

الكاميرا سواء الخلفية أو الأمامية يقدمان أداءا مقبولا بشكل كبير.

التصميم الشيك والأنيق.

المعالج الذي يقدم أداء جيدا عند الاستخدام.

الشاشة المسطحة بدقة FHD.

سعر هاتف Oppo Reno 11 F 5G

يأتي سعر الهاتف فى مصر للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 14000 جنيه.

السعر فى الإمارات للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 1100 درهم.

السعر فى السعودية للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 1150 ريال

اكتشف تجربة جديدة من الأداء الفائق والتصميم المبتكر مع Oppo Reno 11 F 5G. تعرف على سعر الهاتف الآن في السعودية والإمارات وكن من أوائل المستفيدين من هذه التقنية المذهلة.