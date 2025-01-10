لاند روفر رنج روفر إيفوك: مواصفات القوة والأداء وسعرها في الكويت

تقدم لاند روفر سيارة رنج روفر إيفوك بمزيج مثالي من الأداء الفائق والتصميم العصري. تتميز السيارة بتقنيات متقدمة ومواصفات قوية تجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الفخامة والقوة. تعرفوا على مواصفاتها وسعرها في الكويت.

كتب محمد سعد – أنتجت سيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك 2023 لأول مرة في يوليو من عام 2011، وتم استلهام تصميمها من سيارة لاند روفر إل ‌آر ‌إكس، حيث تتطابقان في المظهر إلى حد كبير، وتتوافر لاند روفر رنج روفر ايفوك بثلاثة أبواب أو خمسة أبواب، وتعمل بالدفع الأمامي أو دفع الرباعي، ويتم تقديما في سوق السيارات الكويتي بفئتين مختلفين في السعر والقوة والتجهيزات ذتشاك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

محرك لاند روفر رنج روفر ايفوك موديل 2023

زودت سيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك موديل 2023 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 250 حصان، وعزم دوران 365 نيوتن/متر، مدعوم بعبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتتسارع السيارة حتي سرعة 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتستهلك 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 67 لتر .

وسائل السلامة في لاند روفر رنج روفر ايفوك موديل 2023

تمتلك سيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك موديل 2023 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ABS فرامل مانعه للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للاصطفاف، وEBD نظام توزيع قوة الفرامل ، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، كاميرا خلفية، وإنذار، وGPS، ومصابيح ضباب أمامية.

أسعار سيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 21.250 ألف دينار كويتي .

الفئة الثانية سعرها 24 ألف دينار كويتي .

رنج روفر إيفوك تجمع بين الفخامة والأداء المتميز. إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة استثنائية، اكتشف مواصفات وسعر هذه السيارة المدهشة في الكويت الآن.