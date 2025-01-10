خدمات وانظمة

جامعة الشرقية في عمان تعلن عن وظائف أكاديمية للعام 2025/2026: أستاذ مساعد وأستاذ مشارك

جامعة الشرقية في عمان تعلن عن وظائف أكاديمية للعام 2025/2026: أستاذ مساعد وأستاذ مشارك
جامعة الشرقية في عمان تعلن عن وظائف أكاديمية للعام 2025/2026: أستاذ مساعد وأستاذ مشارك
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت جامعة الشرقية في سلطنة عمان عن فتح باب التقديم لوظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الأكاديمي 2025/2026 بدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك. تأتي هذه الفرص لتلبية احتياجات الجامعة من الكفاءات الأكاديمية المؤهلة في مختلف التخصصات، مع تحديد موعد نهائي للتقديم.

كتب محمد سعد – أعلنت ⁧‎جامعة الشرقية⁩ عن توفر ⁧‎شواغر_وظيفية (بنظام العمل الجزئي)، التفاصيل في المنشور ظصذضس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

واوضحت أنه للاطلاع على الوصف الوظيفي والتسجيل من خلال الرابط http://‏⁦‪jobs.asu.edu.om‬⁩

إذا كنت تمتلك المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وتسعى للعمل في بيئة تعليمية متميزة، لا تفوت الفرصة للتقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الشرقية قبل الموعد النهائي.

شارك
وسوم:
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أعضاء هيئة التدريس
جامعة الشرقية
سلطنة عُمان
وظائف 2025/2026.
وظائف أكاديمية
وظائف جامعية
السابق
كلية المجتمع في قطر تعلن عن وظائف أكاديمية برواتب مجزية: إليك رابط التقديم
التالي
قانون الطلاق الجديد في سلطنة عمان: تفاصيل النفقة وأحكامها للأبناء