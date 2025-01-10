جامعة الشرقية في عمان تعلن عن وظائف أكاديمية للعام 2025/2026: أستاذ مساعد وأستاذ مشارك

كتب محمد سعد – أعلنت ⁧‎جامعة الشرقية⁩ عن توفر ⁧‎شواغر_وظيفية (بنظام العمل الجزئي)، التفاصيل في المنشور ظصذضس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

واوضحت أنه للاطلاع على الوصف الوظيفي والتسجيل من خلال الرابط http://‏⁦‪jobs.asu.edu.om‬⁩