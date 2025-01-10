جامعة الشرقية في عمان تعلن عن وظائف أكاديمية للعام 2025/2026: أستاذ مساعد وأستاذ مشارك

أعلنت جامعة الشرقية في سلطنة عمان عن فتح باب التقديم لوظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الأكاديمي 2025/2026 بدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك. تأتي هذه الفرص لتلبية احتياجات الجامعة من الكفاءات الأكاديمية المؤهلة في مختلف التخصصات، مع تحديد موعد نهائي للتقديم.
كتب محمد سعد – أعلنت جامعة الشرقية عن توفر شواغر_وظيفية (بنظام العمل الجزئي)، التفاصيل في المنشور ظصذضس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
واوضحت أنه للاطلاع على الوصف الوظيفي والتسجيل من خلال الرابط http://jobs.asu.edu.om
إذا كنت تمتلك المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وتسعى للعمل في بيئة تعليمية متميزة، لا تفوت الفرصة للتقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الشرقية قبل الموعد النهائي.
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