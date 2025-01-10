خبر سار لموظفي التربية والتعليم في سلطنة عمان: تحسينات ومزايا جديدة

زفت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بشرى سارة لموظفيها تتضمن تحسينات جديدة في بيئة العمل ومزايا إضافية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الكوادر التعليمية وتقدير جهودهم في بناء الأجيال القادمة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم ترقية موظفي دفعة 2015م، البالغ عددهم (1355) موظفا تصهيف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان تواصل تقديم الدعم لموظفيها عبر مبادرات تهدف لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل. تابعوا المستجدات لمعرفة المزيد حول هذه الأخبار السارة.