“مزعلكم؟”.. مشجعة غاضبة تثير الجدل وسط جمهور الاتحاد بعد احتفالهم الكبير

شهدت مباراة الاتحاد الأخيرة موقفًا أثار الجدل، حيث ظهرت مشجعة منفعلة توجه كلماتها لجمهور الاتحاد قائلة: “مزعلكم!”. جاء ذلك بعد فرحتهم الكبيرة بفوز فريقهم، مما لفت الأنظار وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – أقصى فريق الاتحاد نظيره الهلال من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك، بعد فوزه بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في مباراة أقيمت على ملعب “المملكة أرينا” وسط العاصمة الرياض.

وتألق حارس مرمى الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، بتصديه لثلاث ركلات ترجيح نفذها كل من محمد كنو ومالكوم وليوناردو، ليقود فريقه إلى المربع الذهبي.

وفي ردود الفعل، أثارت سخرية جماهير الاتحاد مشجعة هلالية، التي علقت قائلة: “فرحتكم بالفوز على الهلال مبررة، لأنكم لم تحققوا ذلك سوى في مباراة واحدة من آخر تسع مواجهات جمعتكم بالهلال”.

وأضافت المشجعة: “الهلال هو الزعيم والمتسيد دائمًا. لا يستطيع أي فريق التغلب عليه إلا بعد سلسلة من الإخفاقات، الهلال خرج من كأس الملك مرفوع الرأس، وسيعود أقوى في البطولات المقبلة، سواء محليًا أو قاريًا”.

واختتمت تصريحها: “الهلال قد يتعثر، لكنه لا يسقط أبدًا”.

صادقه يبقى الهلال العالمي عقدتهم الازليه

ذكروني فرحتنا بالفوز على الارجنتين .. فعلا المفروض يحتفلون سنه قدام تجاوز الهلال بطوله

بغض النظر ان النتيجه تعادل 2-2 #الهلال_الاتحاد #الهلال_واجهه_الكره_الاسيويه pic.twitter.com/zKtwEFfgbi — جواهرنجد 💎💫 (@j_aw_15) January 8, 2025

من جانب آخر، ضمن الاتحاد تأهله إلى نصف النهائي، ليjoin فرق الشباب والرائد والقادسية، حيث تُسحب قرعة الدور نصف النهائي غدًا الأربعاء.

كما تمكن الاتحاد من إنهاء سلسلة انتصارات الهلال التي امتدت لثماني مباريات متتالية في الكلاسيكو بمختلف البطولات.

لحظات حماسية وغاضبة في مدرجات كرة القدم دائمًا ما تحمل مفاجآت. يبقى السؤال: ما الذي أثار هذا الانفعال؟ تابعوا مزيدًا من التفاصيل حول الموقف وردود الفعل.