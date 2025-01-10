“ليس حبًا فيكم”.. وليد الفراج يحذر الاتحاد من جماهير النصر

في تصريحات مثيرة للجدل، حذر الإعلامي الرياضي وليد الفراج نادي الاتحاد من جماهير النصر قائلًا: “ليس حبًا فيكم”. جاءت هذه التصريحات بعد تصاعد المنافسة بين الفريقين، حيث سلط الفراج الضوء على أهمية التعامل بحذر مع الأجواء الجماهيرية الساخنة.

كتب محمد سعد – تمكن نادي الاتحاد من إقصاء الهلال من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز عليه في معقله وأمام جماهيره عبر ركلات الترجيح.

وشهدت المباراة ردود فعل إعلامية واسعة، حيث عبر العديد من الإعلاميين النصراويين عن سعادتهم بتأهل الاتحاد وخسارة الهلال، مما أثار جدلاً واسعاً حول خلفيات هذه المواقف وآثارها على المشهد الرياضي.

وفي هذا السياق، علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج قائلاً: “كل النصراويين فرحوا مع الاتحاد، ليش؟ لأن الهلال خسر فقط”.

وأضاف في رسالة وجهها لجماهير الاتحاد: “لا تنخدعوا بتعاطف النصراويين وفرحتهم معكم، ليس حباً فيكم، بل لأنهم كانوا يرغبون في خسارة الهلال فقط”.

وتابع: “النصر ينتظر الفرصة فقط للثأر من خسارته السابقة أمام الاتحاد”.

واختتم حديثه مازحاً: “الآن احتمال كبير أن نرى جماهير النصر والهلال والأهلي تدعم الشباب في نصف النهائي ضد الاتحاد”.

رايكوفيتش يُهدي الاتحاد بطاقة التأهل لنصف النهائي

– الهلال يُقصى من كأس الملك #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/wuLzYjLJvf — SSC (@ssc_sports) January 7, 2025

وبهذا الفوز، نجح الاتحاد في ضمان تأهله إلى نصف نهائي كأس الملك، لينضم إلى فرق الرائد والشباب والقادسية.

تستمر المنافسة بين الأندية السعودية في إثارة الأجواء داخل وخارج الملعب. تصريح الفراج يزيد من حدة الترقب بين جماهير الاتحاد والنصر في المواجهات القادمة.