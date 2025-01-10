“باقة عوضني”.. البدر يوجه اتهامًا خطيرًا للهلال بعد تراجع نتائجه في الدوري

في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، وجه الإعلامي البدر اتهامًا صريحًا لنادي الهلال متحدثًا عن ما أسماه “باقة عوضني”، وذلك بعد تراجع أداء الفريق محليًا. التصريحات جاءت وسط تكهنات حول تأثير العوامل الخارجية على نتائج الفريق في الدوري السعودي.

كتب محمد سعد – وجّه الإعلامي الرياضي خالد البدر اتهامًا حادًا لنادي الهلال، بعد تراجع نتائج الفريق على الصعيد المحلي، مما أثار ردود فعل واسعة بين الجماهير والإعلام.

وتراجع الهلال عن صدارة الدوري السعودي لصالح النادي الاتحاد، كما خرج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد نفسه، ما أثار غضب جماهيره التي طالبت بتحركات عاجلة لإنقاذ الفريق وإعادته إلى مسار الانتصارات.

وفي هذا السياق، نشر البدر تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على تويتر، استهدفت جماهير الهلال وإدارة النادي، وكتب فيها: “لا يوازي جمالية خروجهم من المسابقة إلا موجة الصياح التي أعقبت هذه الهزيمة المستحقة”.

وأضاف في تغريدته: “نحن نعلم، وهم يعلمون، أن هذه محاولات ضغط للحصول على المزيد من مزايا باقة عوّضني الخاصة بهم”.

وتابع: “إذا حدث ذلك، فلن أستغرب، لأن من اعتاد على الدلال يرى أن مساواته مع الآخرين ظلم كبير”.

جدير بالذكر أن الإدارة القانونية لنادي الهلال أكدت أنها قدّمت شكوى رسمية يوم 24 الماضي، ضد مجموعة من الأشخاص الذين أساءوا للنادي، وشملت القائمة الإعلامي خالد البدر بسبب تغريداته التي وُصفت بأنها تتضمن اتهامات غير مبررة.

يبقى الجدل مفتوحًا حول تصريحات البدر بشأن الهلال، حيث يتساءل المشجعون عن الأسباب الحقيقية لتراجع الأداء المحلي للنادي.