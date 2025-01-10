الهيئة العامة للطرق تطلق مشروع الإنارة الصديقة للبيئة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تطوير مشروع جديد يهدف إلى تحسين إنارة الطرق باستخدام تقنيات صديقة للبيئة. يهدف هذا المشروع إلى تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، مما يساهم في تحقيق رؤية أكثر خضرة وحفاظًا على الموارد.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تبنيها معايير جديدة لتصميم إنارة الطرق بما يتلاءم مع حماية البيئة، بهدف الحد من الأضرار التي قد تلحق بالكائنات الحية.

أكدت الهيئة أنه تم تحديد ارتفاع أعمدة الإنارة لضمان تركيز الضوء على المناطق المطلوبة والتقليل من التلوث الضوئي.

وأضافت أنه سيتم الاعتماد على ألوان إنارة أكثر دفئاً وأقل إزعاجاً للبيئة، إلى جانب تخفيض شدة الإنارة في الأوقات التي تقل فيها حركة المرور، من خلال استخدام أجهزة استشعار تساعد على تقليل الآثار البيئية السلبية ليلاً.

ذكرت الهيئة أن كود الطرق السعودي قد تم إعداده على مدار 18 شهرًا، بمراجعة أكثر من 400 مصدر عالمي، وبمشاركة 55 خبيرًا ومهندسًا، بهدف توحيد السياسات والأنظمة في قطاع الطرق للجهات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.

تواصل الهيئة العامة للطرق جهودها في تعزيز الاستدامة من خلال مشروعات مبتكرة تهدف لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة. ترقبوا المزيد من المبادرات المستقبلية.