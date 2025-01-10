زراعة 400 شتلة خضراء في مقر الأمن الدبلوماسي بجدة

في إطار المبادرات البيئية وتعزيز المساحات الخضراء، تم زراعة 400 شتلة بمقر الأمن الدبلوماسي في جدة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين البيئة المحيطة وتعزيز التوعية بأهمية التشجير ودوره في التنمية المستدامة.

كتب محمد سعد – أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمكتبه في محافظة جدة، مبادرة تشجير شاملة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الغطاء النباتي.

في هذا السياق، تمت زراعة 400 شتلة داخل مقر القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي بجدة، شاملة الساحات والمرافق والأروقة.

تأتي هذه المبادرة ضمن موسم التشجير الذي بدأ مع أول أكتوبر لعام 2024، ويشمل تشجير العديد من المواقع مثل الإدارات التعليمية والمدارس، المستشفيات والمرافق الصحية، إضافةً إلى الشوارع العامة ومقرات الجهات الحكومية.

تهدف هذه الجهود إلى زيادة المساحات الخضراء وتنظيم عملية التشجير، وتشجيع أفراد المجتمع على الحفاظ على الغطاء النباتي وغرس أهمية التشجير في وعيهم، كما تسعى المبادرة لتحسين جودة الحياة، تقليل الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون، داعمةً بذلك مبادرة السعودية الخضراء لتحقيق أهدافها البيئية وتعزيز مكانة المملكة في حماية البيئة.

تأتي هذه المبادرات البيئية لتعكس التزام الأمن الدبلوماسي في جدة بدعم رؤية المملكة نحو بيئة خضراء ومستدامة.