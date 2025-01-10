انطلاق ملتقى الأرصاد بالطائف بمشاركة عربية متميزة

شهدت مدينة الطائف انطلاق فعاليات ملتقى الأرصاد، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية. يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والحلول المتعلقة بالمناخ والطقس في المنطقة، مما يعزز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

كتب محمد سعد – وأعلن الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، المدير العام للتعليم بالطائف، أن الإدارة قد أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال المشاركين من قيادات وزارية وإدارات تعليمية، مرحبًا بجميع الحاضرين.

وأشار “الغامدي” إلى أن الفعاليات ستخاطب بشكل خاص مديري المدارس ومنسقي الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن الملتقى يشتمل على العديد من المحاور مثل دور الأرصاد في المجتمع، آليات الحصول على التقارير اليومية، استخدام الإنذار المبكر، وأبرز الظواهر الجوية، كما لفت “الغامدي” النظر إلى أن الملتقى سيتضمن معرضًا مصاحبًا وعربة متنقلة للأرصاد، وسيعرض مبادرات إدارات التعليم المختلفة ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

وأعرب “الغامدي” عن تقديره لوزارة التعليم لاختيار الطائف موقعًا لهذا الملتقى، معربًا عن أمله في أن تتحقق الأهداف المرجوة من الملتقى، وأن يسهم في رفع مستوى الوعي الإرصادي بين الطلاب وتمكينهم من فهم أعمق للطقس والمناخ.

ملتقى الأرصاد بالطائف يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي في مجال الأرصاد الجوية، حيث يساهم في تطوير الحلول المستدامة للتحديات المناخية.