“مهزلة كبيرة!”.. نادي الأخدود يقدم شكوى عاجلة ضد النصر بعد المباراة

في تطور مثير، أعلن نادي الأخدود عن تقديم شكوى رسمية عاجلة ضد نادي النصر عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين. وصف النادي الواقعة بـ”المهزلة الكبيرة”، مشيرًا إلى وجود أحداث أثارت الجدل وأثرت على سير المباراة.

كتب محمد سعد – فاز نادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه الأخدود، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

نجح النصر في تحويل تأخره المبكر بهدف إلى انتصار مثير، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعزز تفوقه بإضافة الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

شهدت المباراة عدة قرارات تحكيمية أثارت استياء مدرب الأخدود وإدارة النادي، أبرزها ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح النصر في الدقيقة 38، بالإضافة إلى تغاضي الحكم ماريو إسكوبار عن طرد مدافع النصر إيميريك لابورت في إحدى اللقطات المثيرة للجدل.

في هذا الإطار، أعلن حسن بن مرزوق، المدير الرياضي لنادي الأخدود، صباح اليوم أن النادي قد تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبًا بإعادة النظر في القرارات التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة.

وشدد بن مرزوق على أن النادي طالب رسميًا باستبعاد الحكم الجواتيمالي من إدارة أي مباريات مستقبلية لفريق الأخدود، مؤكدًا أن ما حدث في المباراة يُعد “مهزلة كبيرة” لا يمكن التغاضي عنها.

حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للنصر #دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/UVL3zD9Q9H — SSC (@ssc_sports) January 9, 2025

جدير بالذكر أن هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثالث مؤقتًا بفارق الأهداف عن القادسية، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

تفتح هذه الشكوى باب التساؤلات حول تفاصيل الأحداث المثيرة التي دفعت نادي الأخدود لاتخاذ هذا الإجراء. ترقبوا ردود الأفعال القادمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.