جدول العطل الرسمية الجديد والنهائي في الأردن لعام 2025

أعلنت الحكومة الأردنية عن التوقيت الجديد والنهائي للعطل الرسمية لعام 2025، الذي يتضمن مواعيد دقيقة للمناسبات الوطنية والدينية. هذا الإعلان يساعد المواطنين والمؤسسات على تنظيم أنشطتهم بما يتماشى مع جدول الإجازات.

كتب محمد سعد – تعتبر العطلات الرسمية في الدول جزءا أساسيا من ثقافتها وحياتها اليومية، حيث تعبر هذه الإجازات عن التقاليد والعادات الدينية والوطنية، وفي الأردن كما هو الحال في بلدان أخرى تتنوع العطل الرسمية بين المناسبات الدينية والوطنية، وتمثل أبرز الأحداث في تاريخ الدولة ومعتقدات الشعب الأردني.

موعد العطل الرسمية في الأردن

يتوقع في عام 2025 أن تتضمن العطلات الرسمية في الأردن مجموعة متنوعة من المناسبات التي تجمع بين المناسبات الوطنية والدينية، وقد تختلف تواريخ هذه الإجازات قليلا وفقا للتقويمين الميلادي والهجري، خاصة بالنسبة للعطلات الدينية التي تعتمد على رؤية الهلال.

1. رأس السنة الميلادية.. 1 يناير 2025

يحتفل الأردنيون مع انطلاق كل عام جديد برأس السنة الميلادية، وهي عطلة رسمية تمثل بداية سنة جديدة وفقا للتقويم الميلادي، يتميز هذا اليوم بأجواء احتفالية في المدن الكبيرة مثل عمان، حيث يتم تنظيم الفعاليات والمهرجانات الاحتفالية.

2. عيد الفطر المبارك.. 30 مارس 2025

يعد عيد الفطر من أبرز الأعياد الدينية لدى المسلمين، ويحتفل به المسلمون في الأردن بعد انتهاء شهر رمضان، يتحدد تاريخ عيد الفطر بناء على رؤية الهلال لذا يختلف موعده من سنة لأخرى ومن المتوقع أن يبدأ عيد الفطر في عام 2025 في 30 مارس، يتميز هذا اليوم بأجواء الفرح والاحتفالات العائلية وتبادل الزيارات والهدايا، ويعتبر مناسبة لتقوية الروابط الاجتماعية.

3.عطلة الشعانين.. 13 أبريل 2025

تأتي العطلة الثانية خلال العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025 في 31 مارس، وهي عطلة عيد الشعانيين للمسيحيين الأردنيين، يحتفل المسيحيون بهذه المناسبة في الأحد السابع من الصوم الكبير والذي يعتبر الأخير قبل عيد الفصح.

4.عيد الفصح.. 20 أبريل 2025

تشمل أيام العطل الرسمية في الأردن لعام 2025 ما يلي: عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون في شهر أبريل هو فرصة لتخليد ذكرى قيامة المسيح، وفي هذا العيد ينتهي الصوم الكبير الذي يمتد لحوالي 40 يوما لدى المسيحيين.

5.عيد العمال.. 1 مايو 2025

عيد العمال هو يوم عالمي للاحتفاء بإنجازات الطبقة العاملة وتقدير جهودهم في تطوير المجتمعات، ويعتبر هذا اليوم إجازة رسمية في الأردن لعام 2025 حيث تنظم فعاليات تسلط الضوء على حقوق العمال وأهمية العمل في تعزيز الاقتصاد الوطني.

6.عيد استقلال المملكة.. 20 مايو 2025

يعتبر عيد الاستقلال من أبرز الأعياد الوطنية في الأردن، حيث يتم الاحتفال به بشكل خاص، الأردنيون في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى استقلال المملكة عن الانتداب البريطاني في عام 1946، يبرز الاحتفال من خلال العروض العسكرية والمهرجانات الوطنية التي تنظم في مختلف المناطق، ويعتبر فرصة لتجديد الولاء للملك والوطن.

7.عيد الأضحى المبارك.. 6 يونيو 2025

عيد الأضحى هو العيد الثاني في الإسلام ويحتفل به في اليوم العاشر من شهر ذو الحجة، ويرتبط بفريضة الحج مثل عيد الفطر، يختلف موعد عيد الأضحى من سنة إلى أخرى حسب التقويم الهجري وفي عام 2025 يصادف هذا اليوم 6 يونيو، من أبرز مظاهره صلاة الجماعة في المساجد، توزيع اللحوم على المحتاجين والاحتفالات العائلية.

8.رأس السنة الهجرية.. 26 يونيو 2025

تحتفل الدول الإسلامية في اليوم الأول من شهر محرم ببدء السنة الهجرية الجديدة، وهي مناسبة دينية تحتفى بها في جميع البلدان العربية والإسلامية، وتعتبر من الأعياد الرسمية في الأردن لعام 2025، يختلف تاريخ رأس السنة الهجرية كل عام بناء على رؤية الهلال حيث يتوافق هذا العام مع يوم 26 من يونيو.

9.المولد النبوي الشريف.. 5 سبتمبر 2025

يعتبر المولد النبوي الشريف من الأعياد المهمة للمسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية حيث يحتفل المسلمون بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الأردن يعتبر هذا اليوم من الأعياد الدينية البارزة والعطل الرسمية في عام 2025، حيث يستمتع المواطنون بالإجازة ويحييون سنة الرسول من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية ودينية.

10.عيد الميلاد المجيد.. 25 ديسمبر 2025

تعتبر عطلة الكريسماس في الأردن لعام 2025 من الأعياد الرسمية التي ينتظرها المسيحيون الأردنيون بشغف، حيث يحتفلون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر من كل عام ويقومون بإقامة الصلوات في الكنائس، وتزين الشوارع بأشجار الكريسماس مما يجعلها من الاحتفالات السعيدة.

تحديد العطل الرسمية لعام 2025 يعكس التزام الحكومة الأردنية بتقديم جدول واضح للجميع. تابعوا التفاصيل الرسمية لتخطيط أفضل خلال العام.