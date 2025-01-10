قرارات جديدة حول الدفاع الجزائري: شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائري عن قرارات جديدة تتعلق بشروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي. تشمل هذه التحديثات متطلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية والتخصصات المتاحة، ما يعكس حرص الجيش على استقطاب الكفاءات الوطنية لتعزيز جاهزيته.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن بدء تسجيل المتطوعين في صفوف الجيش الوطني الشعبي لعام 2024، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإمكانيات الدفاعية الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب، يتم استقبال طلبات التقديم من المواطنين ولكن يجب أن تتوفر شروط التسجيل المطلوبة وتقديم كافة المستندات اللازمة للقبول في وزارة الدفاع الوطني.

شروط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

توجد بعض الشروط التي ينبغي مراعاتها للتسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي لعام 2024 وذلك لكي يتمكن المتقدم من التسجيل، وقد حددت وزارة الدفاع الوطني هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيما في أراضي جمهورية الجزائر بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم 22 سنة.

يجب أن يكون وضع المتقدم الاجتماعي أعزب.

يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 12 من 20.

يمكن الحصول على شهادة التعليم الثانوي، مع منح الأولوية لمن يحملون شهادة البكالوريا.

على المتقدم أن ينجح في اختبار اللياقة البدنية الذي تحدده القوات المسلحة.

أن يستمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك.

ألا يكون لديه أي قضايا في السجل العدلي.

اجتياز الفحص الطبي العام.

خطوات التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

لكي يتمكن المتقدم من الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، يمكنه تقديم طلبه عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للتسجيل في صفوف الجيش الجزائري.

التسجيل عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.

اضغط على زر التسجيل ستظهر له شاشة تحتوي على استمارة الترشيح.

توفير جميع المعلومات المطلوبة.

يمكن الاحتفاظ بالاستمارة بصيغة PDF.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الجيش الوطني الشعبي.

هناك حاجة لتوفير مجموعة من المستندات اللازمة للتسجيل في الجيش الوطني الشعبي، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

تقديم شهادة المؤهل الدراسي مختومة من المؤسسة التعليمية المعنية.

يجب أن تكون شهادة الميلاد بصيغة إلكترونية وتحمل اعتمادية.

على المواطن المتقدم أيضا تقديم وثيقة تثبت جنسيته الجزائرية.

تضمين شهادة تثبت إقامة المتقدم في الجزائر.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول.

إرفاق 4 صور شخصية حديثة.

تقديم ملف التجنيد الذي يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.

القرارات الجديدة تفتح المجال للشباب الجزائري للانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي وفق شروط محدثة. للمزيد من التفاصيل، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لوزارة الدفاع.