حقيقة صرف مكافأة نهاية الخدمة في العراق لعام 2025: المواعيد والتفاصيل

تتزايد التساؤلات حول صرف مكافأة نهاية الخدمة في العراق لعام 2025، مع توارد أخبار عن مواعيد الصرف وآلية التنفيذ. تسعى الجهات الرسمية إلى توضيح الحقائق المتعلقة بهذه المكافآت التي تهم شريحة كبيرة من الموظفين في القطاعين العام والخاص.

كتب محمد سعد – صرحت هيئة التقاعد الوطنية في دولة العراق منذ يوم الثلاثاء الماضى الموافق 7 يناير 2025، عن القيام بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمجموعة من الموظفين الذين قد تم إحالتهم إلى التقاعد من كلا القطاعين المدني والعسكري تأتي تلك المبادرة من ضمن الجهود المستمرة من خلال الهيئة ليتم ضمان تسوية مستحقات المتقاعدين، وتسهيل جميع إجراءات صرف الأموال عن طريق مختلف المصارف الحكومية، والحصول على مستحقاتهم عبر المنافذ الخاصة بـ الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء العراق، وهذا يساهم في تسهيل وصولهم إلى الأموال بشكل سريع،تابعوا معنا المزيد فى السطور القادمة.

صرف مكافاة نهاية الخدمة

أشار رئيس هيئة التقاعد الوطنية في العراق، الاستاذ حسام عبد الستار أن صرف مكافأة نهاية الخدمة سوف يبدأ خلال 48 ساعة من صرف أول راتب تقاعدي للمتقاعدين في الدولة العراقية،حيث تعمل الهيئة على مراجعة وتسهيل كافة الإجراءات التقاعدية لسد احتياجات المستفيدين بشكل فعال وآمن وهذا دون أي تأخير،ويكون العدد المتوقع للموظفين الذين سوف يتم إحالتهم إلى التقاعد في شهر كانون الثاني 2025 حوالي 6051 موظف، مع الاستمرار بالعمل على حصر جميع أعداد باقي الموظفين الذين سوف يضمهم الإحالة في الفترة المقبلة، وتم القيام بإرسال رسائل نصية لكل المستفيدين ليتم توجيههم الى المنافذ المخصصة ليتم صرف الرواتب والمكافآت في كل المحافظات العراقية.

موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين 2025

صرحت المصارف العراقية عن البدء فى صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 من يوم الأحد الموافق 5 يناير، وذلك نتيجة وجود الإجازات الرسمية والأسبوعية التي توافقت مع فترة العطلات وصرف هذه الرواتب.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025

تستطيع الاطلاع على. كافة التفاصيل الخاصة برواتب المتقاعدين فى العراق من خلال اتباع النقاط الآتية:

الضغط على موقع وزارة المالية العراقية من خلال زر البحث.

يتم الدخول إلى الموقع الرئيسى واختيار تبويب أو رابط مكتوب عليه خدمات التقاعد.

سوف تظهر لك قائمة بالخدمات الخاصة بالتقاعد.

يتم اختيار منها خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد.

سوف تظهر لك صفحة جديدة وكذلك خيارات اختيار الشهر الذي تريد الاستعلام عنه وهو شهر يناير.

سيتم إدخال بعض البيانات الشخصية منها الرقم التقاعدي، الاسم، والرقم الوطني، أو أي بيانات أخرى مطلوبة حتى يتم التأكد من هويتك.

يتم النقر على زر استعلام.

سوف تظهر لك صفحة جديدة تعرض جميع تفاصيل راتبك لشهر يناير،والمبلغ المستحق، والخصومات، وغير ذلك.

إذا كنت من المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة، تابع التصريحات الرسمية والمواعيد المعلنة للحصول على التفاصيل الدقيقة حول صرف المكافآت في العراق لعام 2025.