تعرف على أسعار البنزين والسولار في جميع محطات الوقود اليوم 10 يناير 2025

تستمر أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود بالاستقرار منذ آخر تحديث أجرته الجهات المختصة. اليوم، 10 يناير 2025، نقدم لك تفاصيل الأسعار الرسمية لهذه المنتجات البترولية في كافة أنحاء البلاد.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر عن زيادة أسعار مجموعة متنوعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة خلال هذا العام، اجتمعت اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والتي تتولى مراجعة وتحديد أسعار بيع هذه المنتجات، وقررت زيادة أسعارها، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت، أفادت اللجنة في بيان بأنها تسعى لضمان توفر المنتجات البترولية وتنظيم أداء السوق وفقًا لأساليب التسعير المعتمدة.

أسعار البنزين والسولار اليوم

استنادًا إلى آخر تحديث من لجنة التسعير التلقائي للوقود، تم الإعلان عن أسعار البنزين في محطات الوقود المصرية، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95 سجل سعر اللتر 17 جنيهًا.

بلغ سعر لتر بنزين 92 15.25 جنيهًا.

بنزين 80 وصل سعر اللتر إلى 13.75 جنيهًا.

سعر لتر البنزين والسولار

الأسعار الجديدة للسولار والكيروسين

شمل التحديث الأخير أيضًا أسعار الديزل والكيروسين، حيث وصلت إلى:

سعر لتر السولار: 13.50 جنيهًا.

سعر لتر الكيروسين: 13.50 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الوقود

يعود هذا التغيير في الأسعار إلى الزيادة العالمية في أسعار النفط، مما دفع لجنة التسعير إلى:

إعادة تقييم الأسعار المحلية لتتوافق مع المستجدات العالمية.

يتم تحديث الأسعار بشكل دوري لضمان استقرار السوق المحلية، وكذلك للحد من تأثير التغيرات المفاجئة في الأسعار العالمية.

تأثير أسعار الوقود على الحياة اليومية

ارتفاع أسعار البنزين والديزل يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، كما:

يمكن أن يؤثر ذلك على تكلفة الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية.

مما يجعل من الضروري على المواطنين والمستثمرين مراقبة هذه التغيرات.

أسعار المنتجات البترولية الجديدة في مصر

يوجد أيضًا زيادة ثالثة تشمل بعض مشتقات البترول مثل المازوت وغاز السيارات، وتحدد أسعارها كما يلي:

ارتفع سعر المازوت الصناعي ليبلغ حوالي 9500 جنيه مصري بعد أن كان 8500 جنيه مصري.

أصبح سعر غاز السيارات بعد الزيادة حوالي 7 جنيهات مصرية بدلاً من 6.5 جنيهات مصرية.

يشعر الجميع بالقلق حيال احتمال حدوث زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار في العام المقبل 2025، ومن المتوقع أن تحدث هذه الزيادة في الأشهر الأولى من العام بناءً على موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي التي تعقد كل ثلاثة أشهر.

وقد أدت الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع تكاليف المواصلات العامة وزيادة الأعباء على المواطنين.

يعد استقرار أسعار الوقود مؤشرًا إيجابيًا على الوضع الاقتصادي، ومن المتوقع مراجعة الأسعار مجددًا في الاجتماع الدوري القادم للجهات المسؤولة. تابعنا للحصول على أحدث التحديثات.