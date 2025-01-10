الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف في البوسنة والهرسك عبر وزارة العمل

إذا كنت تفكر في التقديم على وظائف في البوسنة والهرسك، أعلنت وزارة العمل عن المستندات المطلوبة لإتمام عملية التقديم بسهولة. تتيح هذه الفرص للباحثين عن عمل في الخارج الانضمام إلى سوق العمل في البوسنة والهرسك بشروط ميسرة.

كتب محمد سعد – تحرص وزارة العمل المصرية على توفير بعض الفرص الخاصة بالوظائف المختلفة في الدول العربية، وقد أعلنت مؤخرا على توافر فرص عمل في دولتي البوسنة والهرسك مقابل راتب مناسب، ومن وقتها يرغب العديد من الشباب العاملين في السفر وتكوين كارير في الخارج بالاستفسار عن الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على وظائف في البوسنة والهرسك من وزارة العمل وقد ردت الوزارة بالتفاصيل الكاملة التي تم التساؤل عنها سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على وظائف في البوسنة والهرسك من وزارة العمل

أوضحت وزارة العمل المصرية بأنه مطلوب بعض من المستندات الرسمية التي يجب على المتقدمين للوظائف تجهيزها من أجل التقديم على الوظيفة ومن هذه المستندات الآتي:

يجب على المتقدم إرفاق نسخة من جواز السفر بشرط أن يكون ساري.

ومن الضروري أيضا شهادة خبرة للوظيفة المتقدم عليها، وفي حين كان المتقدم عامل يجب إرفاق شهادة قياس مهارة بالنسبة له.

يجب تقديم شهادة جامعية للمتقدم، أو شهادة محو أمية على الأقل.

من الضروري امتلاك المتقدم خبرة كافية في الوظيفة المتقدم عليها على الاقل خبرة 3 سنوات.

كما يجب أن يتراوح أعمار المتقدمين على الوظيفة من 30 إلي 40 عام بحد أقصي.

وأشارت الوزارة بأنه من الأفضل أن يكون المتقدم لدية خبرة في التحدث باللغة الانجليزية ويتم قبول طلبه.

كيفية التقديم على وظائف البوسنة والهرسك

فور التعرف على المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف يرغب البعض الاطلاع على الطريقة الصحيحة في التقديم، وقد أوضحت وزارة العمل أنه يتم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل والتي تقع في العنوان التالي: 3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة، وقد أوضحت بأنه سيتم البدء في استلام طلبات التقديم بداية من يوم السادس من شهر يناير لعام 2025 ويستمر التقديم على الوظائف لمدة اسبوع فقط.

كما أشارت الوزارة أنها تسعى بتوفير فرص عمل جديدة في الدول الأخرى، ولكن يجب عليها أولا تدريب الشباب للعمل بالسوق الخارجي.

احرص على تجهيز جميع المستندات المطلوبة وتقديمها في الوقت المناسب لضمان استيفاء شروط القبول في وظائف البوسنة والهرسك عبر وزارة العمل. تابع التفاصيل الرسمية للمزيد من المعلومات.