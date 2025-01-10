تعرف على أحدث أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة 10 يناير 2025

شهدت أسعار السجائر في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 10 يناير 2025، حيث حافظت معظم العلامات التجارية على أسعارها دون تغيير. يأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية. نستعرض فيما يلي أحدث الأسعار المتداولة في المحلات والأسواق المصرية.

كتب محمد سعد – يوجد عدد كبير جدا من الأشخاص المدخنين، وبالتالي يتابعون أسعار السجائر بشكل مستمر لمعرفتها وبالتالي يريدون معرفة، سعرها اليوم الجمعة الموافق العاشر من يناير 2025، خاصة بعد انتشار أخبار بشأن ارتفاع أسعارها، وسوف نقدم لكم أسعارها في في هذا المقال بأنواعها المختلفة حيث يوجد منها الكثير من الأنواع مثل كليوبترا وبوكس مونديال وغيرها من الأنواع الأخرى.

أسعار سجائر فيليب موريس اليوم 10 يناير 2022

يريد الكثير من الأشخاص معرفة سعر سجائر فيليب موريس حيث جاءت كالتالي:

جاء سعر سجائر ميريت اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 بقيمة 95 جنيه.

أما سجائر مارلبورو فجاءت اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 بقيمة 89 جنيه.

بينما جاءت سجائر مارلبورو كرافد اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 بقيمة 74 جنيه.

بلغ سعر ل آند إم اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 نحو 69 جنيه.

بينما جاءت سجائر HEETS Selections اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 بقيمة 69 جنيه.

كما وصل سعر سجائر HEETS Dimensions اليوم العاشر من يناير 2025 بقيمة 69 جنيه.

أسعار السجائر العادية اليوم

هناك بعض أنواع السجائر الأخرى العادية حيث جاءت أسعارها كالتالي:

جاء سعر سجائر كليوباترا بوكس أبيض اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 بقيمة 34.72 جنيه.

أما سجائر كليوباترا سوبر جاءت اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 بقيمة 34.72 جنيه.

كذلك جاء سعر سجائر مونديال اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 بقيمة 34.72 جنيه.

بينما سجائر كليوباترا كينج سايز وصل سعرها اليوم العاشر من يناير 2025 إلى 34.72 جنيه.

وصل سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين اليوم العاشر من يناير 2025 إلى 34.72 جنيه.

كما جاء سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول بقيمة 34.72 جنيه.

أما السجائر البوكس جاءت اليوم الجمعة العاشر من يناير 2025 بسعر 25.10 جنيه.

بذلك نكون قد وضحنا لكنم أسعار اليوم لكافة الأنواع ونرجو أن نكون نالنا اعجابكم.

يُتوقع أن تستمر أسعار السجائر في الاستقرار خلال الفترة القادمة، مع مراقبة المستهلكين لأي تغييرات محتملة. ننصح دائمًا بالاطلاع على المصادر الرسمية والتأكد من الأسعار قبل الشراء.