تعرّف على أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10 يناير 2025

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت بسيط بين المناطق والمحافظات. يُعزى هذا الاستقرار إلى توازن العرض والطلب، بالإضافة إلى ثبات تكاليف الصيد والنقل. نستعرض فيما يلي متوسط أسعار أبرز أنواع الأسماك المتداولة في الأسواق المحلية.

كتب محمد سعد – هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناول الأسماك دايما وبالتالي يتابعون أسعارها باستمرار لمعرفتها، كما أنها تتمتع بالكثير من الفوائد للجسم حيث تمده بالفيتامينات والمعادن والكثير من الفوائد الأخرى، وبالتالي يريدون معرفة سعرها اليوم الجمعه الموافق العاشر من يناير 2025، وسوف نخبركم بها في هذا المقال.

سعر السمك البلطي اليوم الجمعة 10 يناير 2025

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة أسعار السمك البلطي حيث يفضلون تناوله عن غيره من الأسماك وجاءت أسعاره كالتالي:

وصل سعر السمك البلطى رقم 1 من 72 جنيه مصري إلى 76 جنيه مصري.

بينما جاء سعر السمك البلطى رقم 2 من 69 جنيه مصري إلى 71 جنيه مصري.

أما البلطى الأسوانى جاء بسعر من 30 جنيه مصري إلى 70 جنيه مصري.

كذلك جاء سعر الفيليه البلطي من 50 إلى 250 جنيه مصري.

بلغ كيلو قشر بياض بين 150 جنيه مصري إلى 270 جنيه مصري.

كما جاء كيلو بياض أملس 1 بلدى بقيمة من 100 جنيه مصري إلى 150 جنيه مصري.

وصل كيلو البياض الأملس 2 خليجى من بحيرة ناصر مزارع بقيمة 40 جنيه مصري إلى 90 جنيه مصري.

وكيلو القراميط شيلان جاءت بسعر 30 جنيه مصري إلى 70 جنيه مصري.

بينما كيلو ثعابين جاء بسعر 100 جنيه مصري إلى 550 جنيه مصري.

سعر السمك فى مصر اليوم

يتساءل الكثير عن أسعار السمك في مصر اليوم حيث جاءت كالتالي:

جاء كيلو مرجان 1 بسعر من 150 جنيه مصري إلى 270 جنيه مصري.

أما كيلو مرجان 2 جاء بقيمة 100 جنيه مصري إلى 140 جنيه مصري.

كذلك جاء كيلو مرجان مجمد بقيمة من 30 جنيه مصري إلى 60 جنيه مصري.

بينما كيلو بربون 1 جاء بسعر يبدأ من 180 جنيه مصري إلى 300 جنيه مصري.

وصل كيلو بربون 2 اليوم الجمعه 10 يناير 2025 بقيمة 110 جنيه مصري إلى 170 جنيه مصري.

بذلك نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة باسعار السمك في الأسواق.

يُنصح المستهلكون بمتابعة الأسعار المحلية والتوجه إلى الأسواق القريبة للحصول على أفضل العروض، مع مراعاة أن الأسعار قد تختلف بناءً على الموقع وجودة الأسماك المتاحة.