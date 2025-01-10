كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2025: الخطوات والشروط بالتفصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات وشروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025. يهدف النظام إلى توفير الدعم المادي للأسر المستحقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. إليك دليل شامل لتسجيل الدخول والاستفادة من البرنامج.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية التقديم للضمان الاجتماعي الجديد للعام 2025، حيث قامت الحكومة السعودية بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور لدعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض أو المحدود، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين المستوى المعيشي وتأهيل المستفيدين مهنيا لمساعدتهم في العثور على وظائف مناسبة بأسرع وقت ممكن، ومع ذلك يتعين استيفاء بعض الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الإجراءات اللازمة للتقديم لأول مرة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، حيث تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

زيارة الموقع الرسمي على الإنترنت لوزارة الموارد البشرية.

اضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد” من الصفحة الرئيسية، ثم قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

اقرأ الشروط المتعلقة بالدعم ثم وافق عليها، وتأكد من صحة المعلومات المدخلة وأضف المستندات الرسمية المطلوبة.

انقر على زر إرسال الطلب وانتظر الحصول على الرد.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يجب أن نعلم أيضا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر للتقديم على دعم الضمان الاجتماعي الجديد، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

من المهم أن يكون المستفيد يحمل الجنسية السعودية ويعيش في البلاد بشكل دائم.

يجب مراعاة أن يكون عمر الشخص 18 عاما على الأقل عند التقديم.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بأسرة المتقدم الحد المانع للحصول على راتب الدعم.

تعبئة جميع المستندات الرسمية التي تثبت حق المتقدم في الحصول على الدعم.

أكدت الوزارة أن عملية التسجيل تتم بشكل إلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي، وأي تسجيل آخر لن يحتسب نهائيا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2025 أصبح أسهل من خلال اتباع الخطوات الموضحة واستيفاء الشروط المطلوبة. تأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة في الوقت المناسب لضمان حصولك على الدعم.