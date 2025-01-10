جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الشرقية: المواعيد والتفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025. تبدأ الامتحانات يوم الخميس 16 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، وتشمل المواد الأساسية والمهنية.

كتب محمد سعد – تم الإعلان رسميًا عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية لعام 2025، حيث أوضحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مواعيد الامتحانات لكافة المواد الدراسية، ووفقًا للجدول ستنطلق الامتحانات يوم الخميس 16 يناير وتستمر لمدة أسبوع لتنتهي يوم الخميس 23 يناير، وبعد انتهاء الامتحانات سيحصل الطلاب على عطلة نصف العام لمدة أسبوعين على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

من المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول في وقت مبكر، وقبل أسبوع من بدء اختبارات المواد الأساسية التي تضاف للمجموع سيؤدي الطلاب اختبارات ثلاث مواد لا تدخل في المجموع يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، وتشمل هذه المواد: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، التربية الدينية، والتربية الفنية، وذلك بترتيب محدد، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيره 2025

يمكنك الآن الاطلاع على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول، والذي يشمل جميع المواد الأساسية، وستجرى الامتحانات بمعدل مادة واحدة يوميًا، حيث ستنطلق جميع الاختبارات يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفيما يلي تفاصيل الجدول الخاص بالمواد التي تضاف إلى المجموع:

الخميس 16 يناير: اختبار الجبر والإحصاء، ومدة الامتحان ساعتان.

السبت 18 يناير: اختبار اللغة العربية، ومدة الامتحان ساعتان ونصف.

الاثنين 20 يناير: اختبار اللغة الأجنبية، ومدة الامتحان ساعتان.

الثلاثاء 21 يناير: اختبار الهندسة، ومدة الامتحان ساعتان.

الأربعاء 22 يناير: اختبار الدراسات الاجتماعية، ومدة الامتحان ساعتان.

الخميس 23 يناير: اختبار العلوم، ومدة الامتحان ساعتان.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

لإتمام تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي إلكترونيًا يمكن للطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار “منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية”.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد عبر منصة Office365.

النقر على زر “تسجيل الدخول”.

إدخال الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

مراجعة البيانات المعروضة في الاستمارة للتأكد من صحتها.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

النقر على خيار “تسجيل”.

طباعة نسخة إلكترونية من استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

يُنصح الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات ومراجعة المواد الدراسية وفقًا للجدول المعلن، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مادة. لمزيد من التفاصيل والتحديثات، يُرجى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.