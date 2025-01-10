وزارة التربية الكويتية: خطوات الحصول على نتائج الطلاب بالرقم المدني 2025

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن الطريقة الرسمية للحصول على نتائج الطلاب لعام 2025 باستخدام الرقم المدني. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور سهولة الوصول إلى النتائج الدراسية بسرعة ودقة عبر البوابة التعليمية الرسمية.

كتب محمد سعد – أتاحت وزارة التربية والتعليم في الكويت إمكانية استخراج نتائج الطلاب الناجحين في مختلف الصفوف الدراسية إلكترونياً، وذلك عن طريق تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات البسيطة، حيث أنها أتاحت النتيجة على الموقع الخاص بها، ويمكن لكل من الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها، ويكون ذلك عن طريق تسجيل بعض البيانات البسيطة لاستخراجها.

إجراءات الاطلاع على نتائج الطلاب بالرقم المدني في الكويت عن طريق الرقم المدني

يستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم إلكترونيًا، وذلك بتنفيذ الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع الاستعلام عن النتائج لوزارة التربية والتعليم بالنقر هنا.

اختر الأيقةنة المصممة لاستخدام الخدمة.

يطلب منك بعد ذلك كتابة الرقم المدني.

انقر على أيقونة بحث وانتظر بعض الوقت.

يمكنك بعد ذلك رؤية النتيجة فور عرضها بشكل مباشر عقب انتهاء عملية البحث.

خصائص استخدام خدمة الاستعلام عن النتائج إلكترونياً

تعتبر واحدة من أفضل الخدمات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم الكويتية، حيث أنها:

يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج الخاصة بجميع المراحل الدراسية ولكن يستثني من ذلك الصف رقم 12.

إمكانية الاطلاع على النتائج بشكل سريع من خلال الطلاب أو أي من أولياء أمورهم.

الخدمة متوفرة على مدار الساعة دون توقف.

الاطلاع على النتيجة عن طريق تسجيل الرقم المدني فقط الخاص بالطالب.

إجراءات استخراج نتائج الطلاب الناجحين باستخدام رقم التسلسل

يستطيع الطلاب كذلك الاطلاع على. نتائجهم عن طريق استخدام رقم التسلسل، ويكون ذلك بتنفيذ هذه الخطوات:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالنقر هنا.

الذهاب إلى الصفحة الرسمية الخاصة بقائمة الطلاب.

يطلب تسجيل بعض البيانات وهي: الرقم التسلسلي. الرقم المدني.

انقر على أمر بحث.

انتظر بضع دقائق حتى تظهر البيانات المطلوبة أمامك على الفور.

كيفية حصول طلاب الصف الثاني عشر على نتائجهم

يستطيع الطلاب استخراج النتائج إلكترونياً، وذلك من خلال تنفيذ ما يلي:

القيام بتحميل التطبيق الإلكتروني سهل على أجهزتهم الشخصية بالنقر هنا.

الانتقال إلى الصفحة الرسمية التطبيق فور الموافق على جميع طلبات الأذونات المرسلة.

تسجيل الرقم الوطني.

اختر أمر تسجيل الدخول.

يجب بعد ذلك إجراء أمر مطابقة لشخصية المستفيد وصورة البطاقة الوطنية المسجلة ضمن بياناته.

عقب التحقق من صحة الهوية الشخصية يتم إعادته للتطبيق.

يقوم بالنقر على أيقونة الخدمات الرئيسية المتوفرة في الشريط في الجزء الأسفل.

حدد خدمات وزارة التربية والتعليم.

اختر أمر الاستعلام عن النتائج.

يمكنك بعد ذلك الاطلاع على النتيجة بسهولة.

لمعرفة نتائج الطلاب لعام 2025، يُنصح باتباع الخطوات المذكورة بدقة عبر البوابة الرسمية لوزارة التربية الكويتية. تابع الإعلانات الرسمية للحصول على التحديثات المستمرة.