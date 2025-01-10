أحدث تعديلات الجدول الدراسي 1446 في السعودية: التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعديلات جديدة على الجدول الدراسي للعام 1446 الحالي. تشمل هذه التعديلات مواعيد الإجازات والاختبارات ومواعيد نهاية الفصول الدراسية، بهدف تحقيق التوازن بين أوقات الدراسة والإجازات بما يتماشى مع الخطط التعليمية المعتمدة.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن الجدول الدراسي عام 1446-1447 للعام الدراسي الحالي وتفاصيل الإجازات الرسمية والمطولة من أجل الاستعداد للدراسة والإجازات في الفصول الدراسية الثلاثة، كما أوضحت بان لا يوجد حقيقة حول التأجيل وفقًا لاقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني واستقبال إجازة الترم بعد وقت قصير جدًا، وأشارت أيضا الوزارة بان في حالة وجود أي تغيرات سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع التابع لوزارة التعليم السعودي، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على كافة التفاصيل المعلنة حول هذا الموضوع.

تعديلات الجدول الدراسي

يتكون الجدول الدراسي للعام الحالي 1446 – 1447 من ثلاثة فصول تقسم كالآتي:

بدأت الدراسة في يوم الأحد 18 من أغسطس 2024، والذي يوافق يوم 14 من صفر 1446.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم 10 نوفمبر الموافق 5 من جمادى الأول.

بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 17 من نوفمبر 2024، وهو يوافق يوم 12 من جمادي الأول.

بداية الفصل الدراسي الثالث سوف يكون يوم 2 من مارس 2025، ويوافق يوم 2 من رمضان.

الانتهاء من الفصل الدراسي الثالث سوف يكون يوم الخميس الموافق 26 من يونيو 2025، ويوافق يوم 1 من محرم.

الإجازات في الجدول الدراسي عام 1446-1447

تشمل الإجازات في العام الدراسي الحالي 1446-1447 نحو الآتي:

إجازة الخريف بعد نهاية الفصل الدراسي الأول.

إجازة فصل الشتاء تكون بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني.

إجازة مطولة يوم الخميس الموافق 17 من أكتوبر، ويوافق يوم 14 من ربيع ثاني.

إجازة الفصل الدراسي الأول سوف تكون من يوم 8 إلى يوم 16 من نوفمبر 2024 وتصل مدتها إلى أسبوع.

إجازة مطولة من يوم الأربعاء والخميس الموافق 11 و12 من ديسمبر.

إجازة منتصف العام في يوم 3 من يناير 2025.

إجازة يوم التأسيس في يوم 23 من فبراير 2025.

إجازة عيد الفطر يوم 20 من مارس 2025.

إجازة نهاية الأسبوع يومي الأربع والخميس من شهر مايو.

إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 30 من مايو.

لمعرفة المزيد عن الجدول الدراسي الجديد للعام 1446، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية أو متابعة التحديثات عبر المنصات التعليمية الموثوقة.