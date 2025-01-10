استقبل تردد قناة SSC الرياضية السعودية الجديد لمتابعة أهم البطولات بجودة عالية

تعتبر قناة SSC الرياضية السعودية من أبرز القنوات الناقلة لأهم البطولات السعودية والعالمية. الآن، يمكن لعشاق الرياضة استقبال التردد الجديد للقناة للاستمتاع بمشاهدة المباريات والفعاليات بجودة عالية وأداء بث متميز يواكب أحدث التقنيات.

قناة SSC هي مجموعة من القنوات الرياضية التي تبث عبر الأقمار الصناعية، وتوفر تغطية لعدة مباريات هامة مثل دوري روشن السعودي، وكأس خليجي 26، وبطولة كأس الملك وكذلك مباريات أخرى سواء محلية أو دولية، ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة الشركة السعودية للرياضة SSC لمتابعة أهم المباريات.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

قدمنا لكم أحدث تردد لقناة SSC على عربسات بجودة HD، ويمكنكم استقبالها على أجهزتكم بالطريقة التالية:

اسم القمر: بدر سات 6

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

تردد قناة ssc الرياضية على نايل سات

تقدم قناة SSC بثا مباشرا للبرامج الرياضية وتحليلات متنوعة بالإضافة إلى مباريات الدوري السعودي ومباريات الكلاسيكو في السعودية لتنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات، يرجى إدخال التردد التالي:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

طريقة تثبيت قناة SSC SPORT HD 2025

قناة SSC (الشركة السعودية الرياضية) هي مجموعة من القنوات الرياضية التي تبث عبر الأقمار الصناعية وتغطي مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية سواء المحلية أو العالمية، وتعتبر من أبرز الشبكات الرياضية في المملكة العربية السعودية حيث تقدم تغطية حصرية ومميزة للمباريات والفعاليات الرياضية المهمة مثل دوري روشن السعودي، كأس الملك، وكأس السوبر السعودي إضافة إلى تغطيتها لبطولات أخرى مثل دوري أبطال آسيا وبعض البطولات الأوروبية، ويمكنكم ضبط تردد قناة الشركة السعودية الرياضية من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كما يلي:

تأكد من توجيه الطبق نحو عرب سات أو نايل سات.

اذهب إلى قائمة الإعدادات وابحث عن ضبط القنوات.

ادخل التردد بالشكل الصحيح.

اختار البحث اليدوي أو الشامل.

انتظر حتى يتم استقبال القنوات بشكل كامل ثم اختار خيار الحفظ.

ستلاحظ أن قناة SSC الرياضية قد تم إضافتها إلى جهاز الاستقبال الخاص بك.

لا تفوت متابعة البطولات السعودية والعالمية عبر قناة SSC الرياضية السعودية. استقبل التردد الجديد الآن واستمتع بمشاهدة ممتعة بجودة فائقة.