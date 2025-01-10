كرات جوز الهند بالشوكولاتة: حلوى مثالية لكل المناسبات

كرات جوز الهند بالشوكولاتة هي واحدة من أشهى الحلويات التي تناسب جميع المناسبات. تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتقديمها في الحفلات أو حتى كوجبة خفيفة للعائلة. اكتشف طريقة إعدادها بسهولة واستمتع بطعم رائع يجمع بين الشوكولاتة وجوز الهند.

كتب محمد سعد – تعرف حلوى كرات جوز الهند بالشوكولاتة بكونها واحدة من ألذ وأروع الوصفات وأكثرها سهولة في التحضير، وبالرغم من ذلك إلا أنها لا تستغرق وقت وكذلك لا تطلب مجهود، ويفضل الكثير تحضير هذه الكرات لتقديمها للزوار أو أفراد المنزل والصغار بين كل حين وآخر، وبسبب سهولة الوصفة سوف يتم تحضيرها بشكل يومي، وسوف نوافيكم بأفضل طريقة تحضير.

كرات جوز الهند بالشوكولاتة

تريد الاستمتاع بصنف جديد من الحلوى وغير مألوف، أعتقد أن كرات جوز الهند بالشوكولاتة يجب أن تكون اختياركم الأول والأخير، فهي تذوف في الفم وتمنح المتناولين شعور جميل بسبب المذاق الرائع، ومن مميزات الحلوى أنها لا تطلب وجود فرن أو أدوات خاصة للتحضير، ولذلك يعتمد عليها الكثير في التجمعات العائلية وحفلات الصغار.

مكونات كرات جوز الهند بالشوكولاتة

هذا النوع من الحلوى الفاخرة سهل التحضير، كما أن المكونات الخاصة به متواجدة في كل بيت، وسوف نخبركم بالمكونات لكي تكونوا على علم بها، وهذا سيساعدكم في تحضير الحلوى في أي وقت ممكن، وها عي المكونات:

عدد كوبان من جوز الهند ويشترط أن يكون مبشور.

نصف كوب فقط من الحليب المكثف المحلى.

وزن 200 جرام من الشوكولاتة ويمكنكم اختيار نوع الشكولاته وفقًا لرغبتكم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

مكسرات حسب الرغبة مفرومة ومن الممكن استبدالها بسكر بودرة.

طريقة تحضير كرات جوز الهند

ها هي الخطوات الصحيحة لتحضير ألذ كرات جوز هند بالشكولاتة:

ضعي مقدار الجوز هند المبشور ولكن ابقي منه كمية قليلة جانبا.

ضعي الحليب المكثف المحلى على الجوز الهند وقومي بخلط المكونات إلى أن تتماسك.

قومي بإضافة كلا من الفانيليا ورشة الملح على المزيج.

اخلطي المكونات معا جيدا.

إبدائي في تشكيل الكرات بالحجم المناسب.

ضعي المكسرات داخل كل كرة بالقدر المناسب.

قومي بوضع الشوكولاتة في حمام ماء ليذوب.

ضعي كل كرة في الشوكولاتة وبعد ذلك اخرجيها وضعيها على ورق زبدة إلىأن تتماسك.

رشي الكرات بمسحوق جوز الهند.

ضعي الكرات في الثلاجة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك سيكون بإمكانك تقديمها للجميع.

سواء كنت تبحث عن حلوى مميزة لضيوفك أو لتدليل نفسك، كرات جوز الهند بالشوكولاتة هي الخيار المثالي. جربها الآن واستمتع بمذاقها الرائع في أي وقت.