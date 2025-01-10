أسهل طريقة لعمل بيتزا الطاسة بعجينة سائلة: وصفة مضمونة بدون أخطاء

بيتزا الطاسة بعجينة سائلة هي الحل المثالي لتحضير بيتزا لذيذة وسريعة دون الحاجة لفرن. تتميز هذه الوصفة بسهولة إعدادها ونجاحها دائمًا عند اتباع الخطوات والمقادير بدقة. اكتشفي الطريقة اليوم وأبهري عائلتك بمذاق رائع.

كتب محمد سعد – طريقة عمل بيتزا الطاسة السائلة تعد البيتزا واحدة من أشهر الأطباق الإيطالية التي يفضلها العديد من الناس سواء كانوا كبارا أو صغارا حيث تتميز بقرمشتها من الخارج ونكهتها اللذيذة والفريدة، ويمكن تحضير البيتزا بسهولة في المنزل من خلال إضافة مجموعة متنوعة من الحشوات، ويمكن إعدادها في المقلاة دون الحاجة إلى استخدام الفرن.

مكونات عمل بيتزا الطاسة

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت النباتي.

صلصة بيتزا جاهزة.

جبن موزاريلا مبشور.

نوع الحشوات المفضل لديك (مثل اللحم المفروم، الخضروات، الفواكه، وغيرها).

طريقة تحضير بيتزا الطاسة

ضعي الطحين والخميرة والملح والسكر في وعاء بحجم متوسط.

أضيفي الماء والزيت النباتي واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ادهني وعاءً كبيرًا بالزيت، ثم قومي بفرد العجينة فيه حتى تغطيه بالكامل.

قومي بسكب صلصة البيتزا على العجينة ثم أضيفي الحشوات التي تفضلينها.

يمكنك إضافة أي نوع من الحشوات التي تفضلها مثل لحم الدجاج المفروم، أو الخضروات، أو الفواكه، أو أي نوع من الجبن.

رشي جبن الموزاريلا المبشور فوق الحشوات.

بعد ذلك يتم وضع الطاسة على نار متوسطة ثم تغطيتها.

ثم اتركي البيتزا على النار لمدة 10-15 دقيقة أو لحين نضوج العجينة وذوبان الجبنة.

تقدم البيتزا ساخنة، ويمكن تقديم الكاتشب معها لأنه يضيف إليها نكهة رائعة.

أسرار نجاح البيتزا السائلة في الطاسة

توجد بعض الأسرار التي تسهم في نجاح البيتزا، ومن أبرزها استخدام دقيق فينو لجعل العجينة هشة وخفيفة من الضروري طهي البيتزا على نار متوسطة لتجنب احتراقها، ولكن يمكن أيضا وضعها في الفرن بدلا من ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن تترك في الفرن لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة.

قدمي بيتزا الطاسة الساخنة واستمتعي بوجبة لذيذة وسهلة التحضير. مع هذه الوصفة، ستحصلين على بيتزا مثالية بدون أي أخطاء.