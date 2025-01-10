طريقة عمل الفاصوليا البيضاء على الطريقة العراقية: خطوات سهلة ومذاق شهي

الفاصوليا البيضاء على الطريقة العراقية واحدة من الأطباق الشهية التي تعكس غنى المطبخ العراقي بالنكهات المميزة. يتميز هذا الطبق بمكوناته البسيطة وطريقة تحضيره السهلة التي تناسب جميع المناسبات. تعرفي معنا على الطريقة الأصلية لإعداد هذا الطبق بخطوات تفصيلية.

كتب محمد سعد – بحث مستمر من الكثير لمعرفة ما هي طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، تعد الفاصوليا البيضاء هي واحدة من الاكلات المصرية الشهيرة التي قد توارثناها والتي تحمل ذكريات من زمن جميل ويتم تقديمها مع طبق فاصوليا بالصلصة مع اللحمة وطبق ارز بالشعرية مع الذكريات المرتبطة بالطفولة، وبيت العائلة، وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الأكلات التي تحرص كل زوجة بتقديمها، ومن خلال هذا التقرير سنوضح لكم طريقة العمل والمقادير المطلوبة.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

وبالنسبة لطريقة عمل الفاصوليا البيضاءـ تتنوع وتختلف عن طريقة عمل بقية الخضروات؛ لأنها تحتاج إلى خطوات عديدة، بداية من سلق الفاصوليا أولا، ثم تصفيتها، ثم البدء في طهيها كبقية “الطبيخ” المصري.

يجب إحضار فاصوليا بيضاء

يجب إحضار كوب عصير طماطم

يجب إحضار ملعقتين كبيرين صلصة طماطم

يجب إحضار بصلة متوسطة مفرومة

يجب إحضار ملعقة سمن أو زيت نباتي

يجب إحضار 3 فصوص ثوم مفرومة

يجب إحضار ملح وفلفل

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء:

في هذه الخطوة يجب بان تقوم بغسل الفاصوليا البيضاء جيدا، وتنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

في هذه الخطوة يجب بان يتم تحضير إناء متوسط، يغلى الماء، ثم تضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.

في هذه الخطوة يجب بان نصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.

في هذه الخطوة يجب بان نشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.

في هذه الخطوة يجب بان تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.

تترك لتغلي قليلا، ثم نهديء النار، ونتركها حتى تنضج.

طريقة عمل شوربة الفاصوليا

المكونات:

قومي بإحضار نص كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

قومي بإحضار 2 + 1/2 كوب مرقة دجاج

قومي بإحضار كوب طماطم عصير

قومي بإحضار2 ملعقة صلصلة طماطم

1/3 كوب جزر مفروم

1/3 كوب كرفس مفروم

قومي بإحضار ملعقة صغيرة فلفل أسود

قومي بإحضار ملعقة صغيرة ثوم بودر

قومي بإحضار ملعقة صغيرة بصل بودر

طريقة عمل الفاصوليا:

بعد ان وضحنا لكم مقادير عمل الفاصوليا ويجب بان توضع جميع المكونات في وعاء الشوربة العميق، ثم تغلى على النار مدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

قدمي الفاصوليا البيضاء على الطريقة العراقية مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي واستمتعي بوجبة لذيذة ومشبعة مع عائلتك.