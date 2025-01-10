أخبار السعودية

بأمر ملكي.. السعودية تعلن قرارات جديدة تسعد المغتربين

بأمر ملكي.. السعودية تعلن قرارات جديدة تسعد المغتربين
A handout picture provided by the Saudi Royal Palace on April 24, 2017 shows Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz al-Saud attending a swearing in ceremony for new cabinet ministers and ambassadors in the capital Riyadh. Prince Khaled bin Salman, son of current King Salman, was named by Saudi Arabia on April 22, 2017 as ambassador to its major ally the United States in Washington, with which ties are improving under President Donald Trump. The change came among a series of orders issued by the king, who shuffled his cabinet, restored civil service benefits, and replaced the head of the army which for two years has been fighting rebels in neighbouring Yemen. / AFP PHOTO / Saudi Royal Palace / BANDAR AL-JALOUD / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في خبر سار للمغتربين، أصدرت المملكة العربية السعودية أمرًا ملكيًا يهدف إلى تحسين أوضاع المقيمين وتقديم تسهيلات جديدة تسهم في تعزيز استقرارهم. يعكس هذا القرار حرص المملكة على دعم المغتربين والمساهمة في تحسين جودة حياتهم داخل البلاد.

كتب محمد سعد – الخطوة التي اعتبرها معظم خبراء الاقتصاد واحدة من أذكى الخطوات لنهوض اقتصاد أي دولة لما تحمله من كافة تيسيرات وامتيازات لحاملها،وتتيح الإقامة الدائمة لحاملها إمتيازات على رأسها التخلص من رسوم التجديد السنوية وذلك من أهم المميزات لمن يرغبون في العيش والاستقرار داخل المملكة لفترات طويلة تخشفز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة كجتقص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط الحصول على الإقامة الدائمة

وللحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عليك بالخطوات التالية:

  • أولا ضرورة وجود تأشيرة دخول صالحة.
  • الحصول على شهادة صحية من دولة المقيم تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
  • قضاء المتقدم لأكثر من 10 سنوات داخل المملكة العربية السعودية.
  • دخل سنوي للمتقدم لا يقل عن 800,000 ريال سعودي، وتقديم ضمان مالي لدى الجهات المعنية في المملكة.
  • الحصول على شهادة إثبات اللياقة الصحية وشهادة السمعة الحسنة.
  • الحصول على شهادة تثبت خلو المتقدم من السوابق الجنائية.
  • وجود وظيفة أو فرصة عمل في المملكة.
  •  القدرة على دعم النفسية والمادية للمتقدم وأسرته.
  •  سمعة طيبة وسجل حافل في دولة المتقدم.
  •  عدم تورط المتقدم في أي قضية تتعلق بأمن المملكة العربية السعودية.
  •  الالتزام بالتعليمات والقوانين السعودية والاحترام الكامل للثقافة والتقاليد السعودية.
  • الحصول على تأمين صحي للمتقدم وعائلته .
  •  سداد رسوم الإقامة الدائمة السعودية وتكون معقولة وتتناسب مع الأسعار المتوسطة في المنطقة .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجانب الذين يستثمرون في المملكة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي الحصول على الإقامة الدائمة.

القرار الملكي الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التكافل والتسهيلات للمغتربين في السعودية. تابعوا التفاصيل الرسمية لمعرفة كيفية الاستفادة من هذا الإعلان الهام.

شارك
وسوم:
أخبار السعودية
أمر ملكي
المغتربون 2025.
المغتربون في السعودية
بأمر ملكي.. السعودية تعلن قرارات جديدة تسعد المغتربين
بشرى سارة
تحسين أوضاع المقيمين
تسهيلات للمغتربين
قرار ملكي جديد
السابق
شروط الحصول على دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1446 وطريقة التقديم
التالي
بشرى سارة لأصحاب هذا التخصص في السعودية: اعتماد 4 درجات مهنية جديدة رسميًا