فرصة ذهبية: عقد عمل في الكويت مع تذاكر طيران وإقامة مجانية

تقدم الكويت فرصة مميزة للراغبين في العمل بالخارج من خلال عقود عمل تشمل رواتب مجزية، بالإضافة إلى توفير تذاكر الطيران والإقامة. هذه الفرصة هي الخيار المثالي لبداية مستقبل مهني مستقر في واحدة من أفضل بيئات العمل في الخليج.

كتب محمد سعد – عقد عمل مميز في الكويت يوفر لك تذاكر الطيران والإقامة، قدم الآن واحجز فرصتك للعمل في أفضل الفنادق العالمية المتميزة والتي توفر لك كافة المزايا من إقامة فندقية مميزة في الكويت وهي دولة من دول الخليج العربي فظخدق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

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أفضل باقات العطلات

الدولة

الكويت.

المدينة

مدينة الكويت

الفندق

Four Seasons Kuwait

شرح الوظيفة

اسم الوظيفة: عامل/ عاملة غسيل الملابس

يعتمد فندق فور سيزونز على مجموعة من الأفراد الذين يتوقون إلى أن يصبحوا أفضل، وأن يدفعوا أنفسهم إلى آفاق جديدة وأن يعاملوا بعضهم البعض كما نتمنى أن يعاملونا في المقابل، يعمل أعضاء فريقنا في جميع أنحاء العالم على خلق تجارب مذهلة لضيوفنا وسكاننا وشركائنا من خلال الالتزام بالفخامة بقلب صادق، نحن نعلم أن أفضل طريقة لتمكين موظفينا من تقديم تجارب ضيوف استثنائية هي من خلال تجربة موظفين من الطراز العالمي وثقافة الشركة.

مهام العمل:

فرز ومعالجة وطي أغطية الغرف والأطعمة والمشروبات مثل الملاءات والمناشف ومفارش المائدة والمناشف.

فرز الأغطية المستعملة إلى فئات مناسبة للغسيل. فرز الأغطية الملطخة أو الممزقة. تحميل وتفريغ المجففات.

رج الأغطية المبللة ومفارش المائدة والمناشف قبل الكي من أجل نشرها وإدخال الأغطية المغسولة في المكواة واستعادة الأغطية المطوية وتكديس أو تعليق الأغطية النظيفة حسب الاقتضاء.

فرز المناشف النظيفة والسجاد وأردية الحمام واستخدام مجلد المناشف والطي اليدوي لمناشف الحمام ومناشف الغسيل والسجاد وأردية الحمام ووضع المنتجات المطوية على الرف المناسب.

تشغيل وصيانة معدات الطي والإبلاغ عن أي مشاكل أو أوجه قصور إلى المدير.

الامتثال لقواعد العمل ومعايير السلوك من الفئة الأولى والفئة الثانية في فور سيزونز كما هو موضح في Impact.

العمل بانسجام واحترافية مع الزملاء والمشرفين.

يساعد في المسؤوليات والمهام في حالة الغياب أو الحجم الكبير في مجالات التنظيف الجاف والتدبير المنزلي.

الدول المتاحة للتقديم

معظم دول العالم متاح لها التقديم للحصول على عمل في الكويت.

ملاحظات

لا يوجد حد أقصي للعمر.

لا يوجد رسوم عند ارسال الطلب.

مميزات العمل في الكويت

تتميز تأشيرة التوظيف العاجل للعمل الكويت 2025 بـ:

إقامة كاملة مشتركة في مجمع عالي الجودة ومزود بموارد جيدة.

ليالي مجانية في فنادق الفور سيزونز في جميع أنحاء العالم.

أحداث اجتماعية ورياضية منتظمة.

تذاكر إجازة مدفوعة الأجر.

وجبات عالية الجودة للموظفين.

نقل مجاني من وإلى العمل.

تصريح العمل.

الملفات المطلوبة

سيرة ذاتية (من هنا)

شروط التقديم

للحصول على العمل في الكويت يجب أن:

خبرة لا تقل عن عامين في دور مماثل في فندق فاخر من فئة الخمس نجوم.

القدرة على العمل تحت الضغط.

إظهار أخلاقيات عمل عالية مع الشعور بالمسؤولية عن الدور ضمن فريقنا.

مهارات تنظيمية جيدة مع القدرة على العمل بشكل مستقل.

كيفية التقديم

للحصول على عقد العمل في الكويت 2025:

للتقديم على هذه الفرصة بنفسك، اضغط هنا، أو زر قدم الآن بالأسفل. اضغط علي كلمة «Apply Now» لارسال الطلب. قم بملء بياناتك لاستكمال الطلب.

آخر موعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.

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