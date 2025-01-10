عاجل: صرف رواتب يناير في عمان الاثنين وزيادة 20% بمرسوم سلطاني لعام 2025

أعلنت الجهات الرسمية في سلطنة عمان عن صرف رواتب الموظفين لشهر يناير يوم الاثنين المقبل، مع تداول أنباء عن اعتماد زيادة دائمة بنسبة 20% بمرسوم سلطاني. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطنة لتحسين أوضاع الموظفين ودعم الاستقرار المالي للمواطنين.

كتب محمد سعد – ساعات قليلة ويبدأ العام الميلادي الجديد، العام 2025، وقد أعلنت وزارة المالية بسلطنة عمان عن زيادة إيرادات الربع الأخير من العام 2024، مقارنة بالقترة نفسها من العام 2023، ومع زيادة الإيرادات وتقدم السلطنة الاقتصادي بشكل خاص وبجميع المجالات بشكل عام، وردت الأنباء عن صدور مرسوم سلطاني بزيادة رواتب الموظفين لشهر يناير بقيمة 20%، ومن خلال فقرات المقال نستعرض موعد صرف الراتب القادم وقيمته وفق تصريح المالية العمانية دعحسق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد صرف رواتب الموظفين يناير 2025 عمان

من المتعارف عليه أن رواتب الموظفين بسلطنة عمان يتم صرفها بشكل شهري بداية من اليوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حال توافق موعد الصرف مع عطلة أو إجازة رسمية، فيتم تغيير موعد الصرف إما بالتقديم أو التأخير، وبناء عليه فإن يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025، هو موعد صرف رواتب الموظفين لشهر يناير، ويبدأ الصرف بداية من الساعات الأولى لصباح الاثنين ويستمر حتى نهاية دوام البنوك.

زيادة رواتب الموظفين يناير 2025

بعد إعلان وزارة المالية العمانية عن زيادة إيرادات السلطنة خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة بالعام 2023، فقد وردت الأنباء عن صدور مرسوم سلطاني من حضرة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بإقرار زياد بقيمة 20% لكافة الموظفين العاملين بالقطاع الغير ربحي، وحقيقة الأمر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة المالية عن تأكيد الأخبار المتداولة، وبناء عليه تصبح تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ارتفاع الناتج المحلي 2024 عمان

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، عن أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل ارتفاعاً بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بقيمة 1,9%، حيث وصل قيمة الناتج المحلي بسعر السوق إلى 28 مليار و146 مليون و200 ألف ريال، كما أكد المركز الوطني ان القيمة المضافة للأنشطة النفطية انخفضت بقيمة 2,8%، بينما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 4.2%.

تظل الأنباء المتعلقة بالزيادة قيد الانتظار لتأكيدها من الجهات الرسمية، مع تأكيد موعد صرف الرواتب الاثنين. تابعوا المستجدات الرسمية للحصول على تفاصيل دقيقة حول هذا الخبر السار.