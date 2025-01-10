الأرصاد توقعات : أمطار متوقعة على مسندم ومسقط وجنوب الشرقية في سلطنة عمان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان عن وجود فرص لهطول أمطار على محافظات مسندم، مسقط، وجنوب الشرقية. يُتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة، مع تأثيرات محتملة على حركة المرور وبعض المناطق المنخفضة. كتب محمد سعد –

كتب محمد سعد – تدفق وتشكل السحب على أجزاء من المحافظات الشمالية لسلطنة عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم وسواحل بحر عمان خلال قادم الوقت طخغلا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لمتابعة التطورات حول حالة الطقس وهطول الأمطار، يُنصح بالبقاء على اطلاع عبر النشرات الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثيرات محتملة.