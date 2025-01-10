تحويل 500 ريال سعودي إلى جنيه مصري: السعر في السوق السوداء والبنوك اليوم

يُعد الريال السعودي من العملات المهمة للمصريين، خاصةً مع ارتباطه بالمعاملات التجارية والسفر. لذا، فإن معرفة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، سواء في السوق السوداء أو البنوك، أمر ضروري. في هذا المقال، نستعرض أحدث أسعار الصرف ونوضح قيمة تحويل 500 ريال سعودي إلى الجنيه المصري.

كتب محمد سعد – يعد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أبرز اهتمامات المتعاملين بالسوق، خاصةً مع اقتراب مواسم العمرة والحج التي تشهد ارتفاع الطلب على العملة السعودية وايضا مع اقتراب شهر رمضان الكريم وبحث المسلمين عن العملة السعودية من اجل الذهاب الى عمرة الشهر الكريم التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .

سعر الريال السعودي اليوم فى السوق السوداء :

تراوح سعر الريال السعودي في السوق السوداء بين 13.59 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع. وعلى الرغم من التفاوت البسيط عن السوق الرسمية، إلا أن السوق السوداء تستقطب المتعاملين بسبب توافر الكميات المطلوبة بسهولة. وفيما يلى القيم الصحيحة للبيع والشراء بالجنية المصري :

شراء : 13.59 جنيه مصري

: 13.59 جنيه مصري بيع : 13.48 جنيه مصري

: 13.48 جنيه مصري التغير اليومي: انخفاض بمقدار 0.03 جنيه مقارنة بسعر الأمس الذي بلغ 13.62 جنيه مصري.

أفضل البنوك لشراء وبيع الريال السعودي :

أفضل بنك للشراء : البنك المصري الخليجي – 13.47 جنيه مصري.

: – 13.47 جنيه مصري. أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي – 13.47 جنيه مصري.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية :

البنك شراء (EGP) بيع (EGP) البنك المركزي المصري 13.49 13.45 البنك الأهلي المصري 13.48 13.42 بنك مصر 13.48 13.42 بنك القاهرة 13.48 13.42 مصرف أبوظبي الإسلامي 13.50 13.47 البنك التجاري الدولي (CIB) 13.49 13.44 HSBC 13.50 13.47 بنك الإسكندرية 13.48 13.43 البنك الأهلي القطري (QNB) 13.50 13.47 بنك الاستثمار العربي 13.51 13.46 بنك التنمية الصناعية 13.50 13.47

التحويل من الريال السعودي الى الجنية :

عدد الريالات السعودية قيمة الجنيه المصري 1 13.59 5 67.95 10 135.90 25 339.75 50 679.50 100 1,359.00 150 2,038.50 200 2,718.00 500 6,795.00 1,000 13,590.00

مع التغيرات المستمرة في أسعار الصرف، يُنصح دائمًا بالتحقق من الأسعار اللحظية والتعامل مع القنوات الرسمية لضمان أفضل قيمة وأمان في التحويلات المالية.