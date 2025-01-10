موعد إجازة عيد الشرطة المصرية وثورة يناير 2025: هل سيتم ترحيلها؟

أعلنت الجهات الرسمية في مصر عن موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025، والتي تعد عطلة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص. يتساءل الكثيرون عما إذا كانت الإجازة ستُرحل إلى يوم آخر لتتناسب مع عطلة نهاية الأسبوع.

كتب محمد سعد – تعد اجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير من الإجازات الرسمية البارزة في مصر، حيث تمثل ذكرى وطنية مزدوجة تجمع بين تخليد دور الشرطة المصرية في الدفاع عن الوطن والاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير. ويزداد البحث عن موعد الإجازة هذا العام، خاصةً مع احتمالية ترحيلها إذا تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع.

موعد اجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2025 :

يوافق يوم السبت، 25 يناير 2025، عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير. وبما أن هذا اليوم يندرج ضمن عطلة نهاية الأسبوع للعديد من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، قد تتخذ الحكومة المصرية قرارًا بترحيل الإجازة إلى يوم عمل آخر لتكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين. يعتمد هذا القرار عادةً على إعلان رسمي من مجلس الوزراء في الأيام القليلة التي تسبق الموعد المحدد.

اجازات شهر يناير 2025 :

يشهد شهر يناير مجموعة من الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية. فيما يلي قائمة بأهم الإجازات المتبقية في الشهر:

الجمعة 10 يناير 2025: عطلة أسبوعية. السبت 11 يناير 2025: عطلة أسبوعية. الجمعة 17 يناير 2025: عطلة أسبوعية. السبت 18 يناير 2025: عطلة أسبوعية. الجمعة 24 يناير 2025: عطلة أسبوعية. السبت 25 يناير 2025: إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير. الجمعة 31 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025

بالإضافة إلى اجازة عيد الشرطة وذكرى الثورة المجيد، يتضمن العام الجديد عددًا من الإجازات الرسمية التي تتوزع على مدار السنة. وفيما يلي القائمة الكاملة للإجازات الرسمية:

الثلاثاء 7 يناير : عيد الميلاد المجيد.

: عيد الميلاد المجيد. السبت 25 يناير : عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

: عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. الاثنين 31 مارس : عيد الفطر المبارك (يوم الوقفة).

: عيد الفطر المبارك (يوم الوقفة). الاثنين 21 أبريل : شم النسيم.

: شم النسيم. الجمعة 25 أبريل : عيد تحرير سيناء.

: عيد تحرير سيناء. الخميس 1 مايو : عيد العمال.

: عيد العمال. الجمعة 6 يونيو : وقفة عرفات.

: وقفة عرفات. السبت 7 يونيو : عيد الأضحى المبارك.

: عيد الأضحى المبارك. الجمعة 27 يونيو : رأس السنة الهجرية.

: رأس السنة الهجرية. الاثنين 30 يونيو : ذكرى ثورة 30 يونيو.

: ذكرى ثورة 30 يونيو. الأربعاء 23 يوليو : ذكرى ثورة 23 يوليو.

: ذكرى ثورة 23 يوليو. السبت 6 سبتمبر : المولد النبوي الشريف.

: المولد النبوي الشريف. الاثنين 6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.

هل سيتم ترحيل إجازة 25 يناير؟ :

إذا صادفت الإجازة الرسمية عطلة نهاية الأسبوع، فإن مجلس الوزراء المصري يقرر ترحيلها إلى يوم آخر، وغالبًا ما تكون يوم الخميس التالي أو السابق لتوفير فرصة عطلة طويلة للموظفين. إذا تم اتخاذ قرار بترحيل إجازة 25 يناير 2025، فمن المتوقع أن تكون الإجازة يوم الخميس 23 يناير أو الخميس 30 يناير.