طريقة عمل كبسة الدجاج بمكونات بسيطة وسهلة لوجبة شهية وسريعة

تعتبر كبسة الدجاج من الأطباق المميزة التي تجمع بين المذاق الغني وسهولة التحضير. إذا كنتِ تبحثين عن وصفة بمكونات بسيطة لإعداد وجبة شهية ومثالية للعائلة، فإليكِ الطريقة المثالية لتحضير كبسة الدجاج بخطوات سريعة وبسيطة.

كتب محمد سعد – كبسة دجاج من الأكلات الرئيسية الخليجية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء، وهي محببة ومفضلة لدى الصغار والكبار، كما أنها غنية بالقيمة الغذائية، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، وغير مكلفة طريقة عمل كبسة دجاج بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.

مكونات كبسة دجاج

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات كبسة دجاج، وهي كالآتي:

حبة بصلة مفرومة ناعم.

زيت نباتي.

عود قرفة.

5 حبات قرنفل.

5 حبات هيل.

ورقتي غار.

2 حبة ليمون مجفف.

700 جم صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

نصف حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

نصف حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

2 حبة طماطم مفروم ناعم.

3 أكواب من الماء الساخن.

2 كوب من الأرز المنقوع والمغسول.

فلفل حار حسب الرغبة.

للتزيين

كزبرة طازجة مفرومة ناعم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير كبسة دجاج، وهي كالآتي: