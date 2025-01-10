طريقة عمل كبسة الدجاج بمكونات بسيطة وسهلة لوجبة شهية وسريعة

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تعتبر كبسة الدجاج من الأطباق المميزة التي تجمع بين المذاق الغني وسهولة التحضير. إذا كنتِ تبحثين عن وصفة بمكونات بسيطة لإعداد وجبة شهية ومثالية للعائلة، فإليكِ الطريقة المثالية لتحضير كبسة الدجاج بخطوات سريعة وبسيطة.
كتب محمد سعد – كبسة دجاج من الأكلات الرئيسية الخليجية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء، وهي محببة ومفضلة لدى الصغار والكبار، كما أنها غنية بالقيمة الغذائية، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، وغير مكلفة طريقة عمل كبسة دجاج بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.
مكونات كبسة دجاج
سوف نتعرف فيما يلي على مكونات كبسة دجاج، وهي كالآتي:
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- زيت نباتي.
- عود قرفة.
- 5 حبات قرنفل.
- 5 حبات هيل.
- ورقتي غار.
- 2 حبة ليمون مجفف.
- 700 جم صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة ونصف من الملح.
- نصف حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- نصف حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- 2 حبة طماطم مفروم ناعم.
- 3 أكواب من الماء الساخن.
- 2 كوب من الأرز المنقوع والمغسول.
- فلفل حار حسب الرغبة.
للتزيين
- كزبرة طازجة مفرومة ناعم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير كبسة دجاج، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار ونتركها تسخن، ثم نضيف إليها الزيت النباتي.
- ثم نضيف البصل ونقلب باستمرار قليلًا.
- ثم نضيف القرفة والهيل وورق الغار والقرنفل والليمون المجفف ونقلب باستمرار حتى يكتسب البصل لونًا ذهبيًا خفيفًا.
- بعد ذلك نضيف الدجاج ونقلب باستمرار حتى يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.
- ثم نضيف الكمون والكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود والكركم والزنحبيل والثوم المفروم ناعم والملح ونقلب باستمرار لبضع دقائق.
- ثم نضيف الفلفل الأخضر والأحمر والطماطم ومعجون الطماطم ونقلب حتى تصبح الطماطم طرية.
- بعد ذلك نضيف الماء الساخن والأرز البسمتي والفلفل الحار ونقلب جيدًا.
- ثم نغطي الحلة ونتركها على نار متوسطة حتى تقل كمية الماء.
- ثم نخفض النار إلى هادئة ونتركها لمدة 25 دقيقة.
- بعد ذلك نرفع الحلة من على النار.
- ثم نقدم كبسة لحم في طبق التقديم، ثم نزينها بالزبدة المفرزمة ناعم، وبالهناء والشفاء.
جربي كبسة الدجاج بمكوناتها البسيطة وطريقتها السهلة لتحصلي على وجبة متكاملة ومثالية لجميع المناسبات.
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