شروط الحصول على دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1446 وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل برنامج دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لعام 1446. يهدف البرنامج إلى توفير الدعم اللازم للأسر المستحقة لتأمين احتياجات أطفالهم الغذائية. تعرف على الشروط وطريقة الحصول على الدعم بسهولة.

كتب محمد سعد – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قامت بالتعاون مع شركة المراعي للألبان بتخفيض سعر علبة الحليب الى 23 ريال لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ولذلك حددت شروط محددة للحصول على دعم حليب الأطفال حديثي الولادة، هذا الدعم مخفض بنسبة 50% لمستفيدي برنامج الضمان، على أن يكون الدعم متاح حتى عمر سنتين (24 شهراً) وهذا من تاريخ استحقاق الحليب المدعوم لكافة المستحقين بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، نقوم بعرض كيفية الحصول على دعم حليب الأطفال، ولذلك نعرض الشروط الأساسية للحصول على دعم برنامج الضمان.

شروط دعم حليب الأطفال في الضمان الاجتماعي 1446

الوزارة أعلنت عن شروط تلبية الحصول على دعم حليب الأطفال، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

أن يكون الطفل حديث الولادة ويستمر الدعم حتي عامين. الدعم لا يزيد عن ثماني عبوات في الشهر الواحد، حجم العبوة 400 جرام. أن يكون المتقدم من مستفيدي برنامج الضمان. المتقدم لا يكون مقيم داخل مراكز الرعاية أو المنشآت الصحية. يمتلك الجنسية السعودية. مقيم إقامة دائمة بالسعودية.

خطوات التقديم على دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان المطور 1446

إذا كان المتقدم تتوافر جميع الشروط المطلوبة فعلى المتقدم الحصول على الحليب المدعوم، بإتباع الآتي:

الذهاب إلي أقرب فرع من صيدليات الدواء المنتشرة بأنحاء المملكة العربية السعودية. يجب التحقق من الهوية من خلال إرسال رسالة إلى العائل. النقر على زر التحقق لكي يتم صرف علب حليب الأطفال المدعوم.

شروط استحقاق الدعم في الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية حددت مجموعة من شروط التسجيل في دعم الضمان، هذه الشروط كالآتي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب المتقدم أن يكون مقيم بالسعودية إقامة دائمة. لا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأدنى للمعاش. لا تواجد المتقدم في أحد دور الإيواء أو السجون.

مبادرة تخفيض تكلفة حليب الأطفال تعتبر من أهم المبادرات المقدمة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، لتوفير دعم الحليب للرضع للأسر أصحاب الدخل المحدود لمساعدتهم على أعباء الحياة، لأن الحليب عنصر أساسي لتعزيز صحة الرضع ويعتبر عنصراً اساسياً في المرحلة المبكرة، هذا الدعم يستمر حتى 24 شهراً.

دعم حليب الأطفال يعد خطوة هامة لدعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي. إذا كنت مؤهلًا، تأكد من استيفاء الشروط وتقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم.