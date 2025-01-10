أسعار بنزين 92 و95 في مصر اليوم الجمعة 10 يناير 2025

شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا منذ آخر تعديل في 18 أكتوبر 2024. يُعد البنزين بنوعيه 92 و95 من أكثر أنواع الوقود استخدامًا بين مالكي السيارات. في هذا السياق، نستعرض أحدث أسعار البنزين اليوم الجمعة 10 يناير 2025، وفقًا لآخر تحديثات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

كتب محمد سعد – تسعى الحكومة المصرية لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة جديدة في أسعار البنزين ومع ذلك، لم يتم تحديد الموعد المحدد لتطبيق هذه الزيادة، التي تأتي بعد الزيادة الأخيرة التي تم تنفيذها في أكتوبر 2024، ونظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول حاليًا، قررت اللجنة تعديل أسعار البنزين في مصر، مما أثر أيضًا على أسعار معظم أنواع المشتقات النفطية الأخرى، هذه الزيادة ستؤدي إلى تأثير مباشر على أسعار المحروقات بشكل عام.

ارتفاع أسعار البنزين في مصر

فيما يتعلق بموضوع ارتفاع أسعار البنزين في مصر، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي زيادات رسمية في الأسعار، ولم تصدر لجنة التسعير التلقائي أي تحديثات منذ آخر زياده، وأصبحت الأسعار كالتالي:

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

سعر لتر بنزين 80 أصبح 13.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 وصل إلى 15.25 جنيه.

سعر بنزين 95 بلغ 17 جنيه.

سعر لتر الكيروسين أصبح حوالي 11.5 جنيه.

سعر السولار وصل إلى 13.50 جنيه للتر.

أسعار البنزين والسولار قبل الزيادة

قبل التغييرات المرتقبة في أسعار الوقود كانت أسعار البنزين والسولار في مصر قد استقرت عند مستويات معينة، حيث أصبحت أسعار الوقود كالتالي:

لتر بنزين 80 كان بسعر 12.25 جنيه.

لتر بنزين 92 بلغ 13.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 كان 15 جنيه.

لتر الكيروسين استقر عند 11.5 جنيه.

سعر لتر السولار كان أيضًا 11.5 جنيه.



سعر السولار اليوم

بعد توضيح موقف أسعار البنزين والسولار، نقدم لكم اليوم أسعار السولار المتاحة في مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

سعر لتر السولار هو 11.5 جنيه.

بينما يبلغ سعر لتر السولار الآخر 13.50 جنيه.

أسعار النفط

بعد عرضنا لأسعار البنزين في مصر اليوم الموافق 10 يناير 2025، نود أن نذكر أسعار النفط الطبيعي:

سعر طن المازوت الطبيعي اليوم هو 9.5 ألف جنيه.

بينما كان السعر قبل الزيادة الأخيرة 8.5 ألف جنيه.

تُعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتحديد أسعار الوقود، بناءً على التغيرات في الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه المصري. لذا، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة أي تغييرات مستقبلية في أسعار الوقود.