الجوازات السعودية توضح: مدة صلاحية هوية مقيم المطلوبة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي

أعلنت الجوازات السعودية رسميًا عن تحديد مدة الصلاحية المطلوبة لهوية مقيم عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي. يأتي هذا الإعلان لتوضيح الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان اكتمال عملية إصدار التأشيرة بسهولة ودون أي عقبات قانونية.

كتب محمد سعد – عمليات من البحث المستمر من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمعرفة ماهي الأيام المطلوبة في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي،قامت مديرية العامة للجوازات بالسعودية من خلال بيان لها بتحديد 30 يوم في صلاحية لهوية مقيم للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وقد أهابت الجوازات على جميع أصحاب العمل ورب الأسرة قبل أن يتم استخراج تأشيرة خروج نهائي، ومن خلال هذا التقرير سنوضح لكم عدد الايام المطلوبة في صلاحية هوية مقيم.

الأيام المطلوبة في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي

ونوضح لكم الأيام المطلوبة في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي، اعلنت الجوازات بالسعودية بان كانت صلاحية الهوية للمقيم بالسعودية لقد تجاوزت ال30 يوم او لا تتعدي 60 يوم فأنه يمكن إصدار تأشيرة الخروج بشكل نهائي وتصل مدة التأشيرة وهي تعتبر المدة الباقية من صلاحيه هوية المقيم.

رسوم تأشيرة إستخراج خروج وعودة 90 يوم 1446

والجدير بالذكر بان تصل قيمة رسوم تأشيرة خروج وعودة 90 يوم في المملكة العربية السعودية كالآتي:

أولا: تصل قيمة الرسوم الخاصة بتاشيرة الذهاب والعودة للمقيم لمدة زمنية تصل الي 3 اشهر او اكثر تصل بقيمة 500 ريال سعودي، كما يتم دفع 200 ريال سعودي عن كل شهر إضافي.

ثانيا: يمكن بان تصل إصدار تأشيرة لمدة زمنية أقل من 60 يوم تكون بمبلغ 200 بقيمة تصل الي ريال سعودي.

ثالثا: ان رغب او أراد الشخص البقاء لأشهر إضافية يجب أن يقوم بدفع قيمة تصل الي 100 ريال سعودي لكل شهر إضافي.

إصدار تأشيرة الخروج النهائي لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية

وبعد ان وضحنا لجميع المواطنين كم عدد الأيام المطلوبة في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي، كما تسهل منصة ابشر الالكترونية خطوات اصدار تاشيرة الخروج النهائي لكل من أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

بالخطوة الاولي يجب بان يتم تسجيل الدخول على منصة أبشر .

قم باختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اضغط على خدمة تاشيرة.

ثالثا يجب بان يتم تحديد واختيار تأشيرة خروج نهائي.

ويجب بان يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

وفي النهاية قم بأنقر على تقديم الطلب.

إذا كنت تخطط لإصدار تأشيرة خروج نهائي، تحقق من صلاحية هوية مقيم الخاصة بك وتأكد من استيفاء الشروط التي حددتها الجوازات السعودية لتجنب أي تأخير أو مشكلات.