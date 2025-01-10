تعرف على أسباب توقف دعم حساب المواطن 1446 للأفراد والتابعين في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى توقف دعم برنامج حساب المواطن لعام 1446. يشمل ذلك جميع الأفراد والتابعين المسجلين في البرنامج. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة وتعزيز الشفافية في نظام الدعم.

كتب محمد سعد – دائماً ما تسعى الحكومة بالمملكة العربية السعودية الي الارتقاء بمنظومة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمواطنات داخل المملكة، ومن أبرز تلك الخدمات برامج الدعم والتي من بينها برنامج حساب المواطن، وهو برنامج معني بتلبية احتياجات الأسر وتحسين مستوى معيشة المواطنين داخل المملكة، وأعلنت صفحة حساب المواطن على التواصل الاجتماعي X، عن صدور الأهلية للدورة 86 شهر يناير 2025 لبرنامج حساب المواطن.

دعم حساب المواطن

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لاستحقاق حساب المواطن ومنها:

أن يكون المتقدم/ة سعودي/ة الجنسية.

يشترط الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عام فيما فوق.

يجب امتلاك حساب بنكي جاري في أي بنك من البنوك السعودية.

يجب ان لا يتجاوز الراتب الشهري قيمته حد منع استحقاق الدعم.

أسباب توقف دعم حساب المواطن 1446 في السعودية

من الممكن توقف دعم حساب المواطن لعدة اسباب وهي:

فقد أي شروط من شروط أهلية حساب المواطن.

إثبات أن الفرد لديه سجل تجاري ونشاط غير معلن عنه يجلب له دخل شهري.

تجاوز الدخل الشهري للمستفيد للحد المانع من الحصول على الدعم.

عدم إضافة الزوجة أو أحد الأبناء كتابعين في الحساب.

عدم تحديث بيانات حساب المواطن في حال اقتضت الضرورة أن يتم التحديث.

عدم الإفصاح عن عقد إيجار خاص بالمستفيد أثناء التقديم.

كذلك عدم الإفصاح عن كافة مصادر الدخل الخاص بالفرد أو الأسرة.

إذا كانت حالة المواطن المستفيد في الأهلية هي غير مؤهل ولم يقدم اعتراض في المواعيد الرسمية المقررة.

إدخال أي بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على دعم حساب المواطن بغير وجه حق

طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية

يمكنك الاعتراض على نتائج الأهلية في فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور النتيجة، واليك الخطوات:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل الدخول وكتابة البيانات.

اختيار دراسة الأهلية.

الضغط على زر تقديم اعتراض.

تحديث المعلومات المطلوبة بناءً على السبب المحدد لعدم الأهلية.

لتجنب توقف دعم حساب المواطن، احرص على تحديث بياناتك بشكل دوري والتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة. تابع الإعلانات الرسمية للحصول على أي تحديثات جديدة حول البرنامج.