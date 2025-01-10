تعلمي طريقة تحضير الكيكة الرخامية في المنزل باستخدام الفرن

الكيكة الرخامية من الحلويات الشهية التي تجمع بين طعمي الشوكولاتة والفانيليا في مزيج رائع. يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام الفرن للحصول على نتيجة مثالية. تعرفي على الطريقة البسيطة لتحضير هذه الكيكة المميزة خطوة بخطوة.

كتب محمد سعد – تعد الكيكة الرخامية من الحلويات المحببة التي تتميز بمذاقها الشاي وطرق تحضيرها البسيطة هذا النوع من الكيك يحضر باستخدام خليطين من العجينة أحدهما أبيض والآخر بني، مما يمنح الكيك شكلاً رائعًا وطعماً لذيذًا للغاي. لا يقتصر الأمر على طعمها المميز فحسب بل إن مكوناتها أيضًا اقتصادية وسهلة الاستخدام، مما يجعلها الخيار المثالي للتحضير في أي وقت.

مكونات الكيكة الرخامية

قبل أن نبدأ في خطوات التحضير إليك مكونات الكيك الرخامي التي ستجدها بسهولة في كل منزل:

كوبين دقيق أبيض

كوب سكر

نصف كوب زبدة غير مملحة

3 بيضات

كوب حليب

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب كاكاو غير محلى

طريقة تحضير الكيك الرخامي

الآن حان الوقت للتحضير تابع هذه الخطوات السهلة والفعالة لتحصل على كيك رخامي لذيذ ومميز.

قبل البدء في تحضير المكونات قومي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية ذلك سيساعد الكيك على الخبز بشكل أسرع ومتجانس. في وعاء كبير قومي بخلط الدقيق، البيكنج باودر، البيكنج صودا والملح. خلطي المكونات الجافة جيدًا حتى تتوزع بشكل متساوي. في وعاء آخر اخفقي الزبدة مع السكر باستخدام خلاط كهربائي أو خفاق يدوي حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا. أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر إلى خليط الزبدة والسكر مع الاستمرار في الخفق جيدًا بعد كل إضافة حتى يصبح الخليط خفيفًا ومتماسكًا. الآن أضيفي الحليب والفانيليا إلى المزيج وقلبي جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد. قسمي الخليط إلى نصفين متساويين في وعائين مختلفين. في النصف الأول من الخليط قومي بإضافة الكاكاو غير المحلى وقلبي جيدًا حتى يصبح الخليط بني اللون بشكل متساوي. خذي قالب كيك مقاس 9 بوصات واصفحيه بورق الزبدة أو دهنيه بالقليل من الزبدة والدقيق. صبي أولاً الخليط الأبيض في القالب ثم أضيفي الخليط البني بعناية فوقه مع ترك مساحة صغيرة في المنتصف. باستخدام شوكة قومي بتحريك الخليطين برفق داخل القالب لتشكيل تأثير رخامي رائع دون أن تختلط الألوان بالكامل. اخبزي الكيك في الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة أو حتى يتم اختراقه بواسطة عود أسنان ويخرج نظيفًا تأكدي من مراقبة الكيك أثناء الخبز للحصول على أفضل نتائج. بعد أن يكتمل الخبز قومي بإخراج الكيك من الفرن ودعيه يبرد تمامًا قبل تقطيعه.

نصائح إضافية لتجعل الكيك الرخامي أكثر تميزًا

يمكنك إضافة القرفة أو برش البرتقال أو حتى مستخلص الفانيليا إلى الخليط للحصول على نكهة إضافية تميز الكيك.

لتحسين طعم الكيك يمكنك تذويب قليل من الشوكولاتة الداكنة وإضافتها إلى الخليط البني لتعزيز طعمه.

بعد أن يبرد الكيك يمكنك تقديمه مع كوب من القهوة أو الشاي ستكون هذه الكيكة الرخامية اللذيذة خيارًا رائعًا في المناسبات العائلية أو كتحلية بعد وجبات الطعام جربي هذه الوصفة السهلة وتمتعي بمذاق الكيك الذي لا يقاوم.

استمتعي مع عائلتك بالكيكة الرخامية الشهية المحضرة في المنزل. جربيها اليوم وأبهري الجميع بمذاقها الرائع وشكلها الجذاب.