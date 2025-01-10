طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في المنزل بمذاق خرافي ومواصفات لا تُقاوم

الكنافة بالنوتيلا من الحلويات المميزة التي تجمع بين الطعم الشرقي للكنافة ونكهة الشوكولاتة الغنية. يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل لتبهر عائلتك وضيوفك بمذاق رائع وتجربة فريدة. إليكِ طريقة تحضيرها بمواصفات مثالية وطعم لا مثيل له.

كتب محمد سعد – تعتبر الكنافة بالنوتيلا هي واحدة من الحلويات الشهيرة التي يحبها ويعشقها الكثير ويهتم الكثير من الاشخاص لمعرفة طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في البيت بطعم خرافي، وتعد الكنافة من الاطباق الاساسية في شهر رمضان وذلك لسهولة عملها وتحضيرها ويمكن تحضيرها في المنزل باسهل الخطوات ويمكن تقديمها لتزين السفرة بها في عزومات رمضان، أو لمهاداة أحد بها، وطريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، على طريقة الشيف نرمين هنو على «CBC» سفرة، ومن خلال هذا التقرير سنوضح لكم خطوات والمقادير المطلوبة لعمل الكنافة نيوتيلا في البيت باسهل الخطوات الممكنة.

طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا

واليكم طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في البيت بطعم خرافي، ولعمل الكنافة يجب بان يتم تحضير وتوفير المقادير الآتيه:

يجب تحضير فسدق مطحون.

يجب تحضير 100 جرام شربات.

ويجب تحضير الكنافة

زبدة.

100 جرام زبدة لينة.

خطوات عمل الكنافة بالتوتيلا في المنزل

وبعد ان وضحنا لكم مقادير عمل الكنافة يجب بان يتم تحضيرها من خلال الخطوات الأتيه في البيت باسهل الطرق الممكنة:

يجب بأن يأتي في هذه الخطوة بان يتم تحضير الكنافة حتى تصبح بشكل ناعم قومي بتحضير الزبدة المذابة والشربات، واستمري بالخفق في الخلاط، وبعدما مزج الكنافة مع النوتيلا.

يجب بأن باتي في هذه الخطوة بان يتم فرد كمية الكنافة دون ضغط في الصينية، وضعيها في فرن درجة حرارته 180، وعندما تأخذ اللون الذهبي.

يجب بأن يأتي في هذه الخطوة بان يتم تحضير الشربات على نار متوسطة، ضعي السكر والماء والليمون، وضعي ماء الزهر أو ماء الورد.

يجب بأن يأتي في هذه الخطوة بان يتم تحضير الكنافة اللون الذهبي، افرديها مع الضغط في صنية مدهونة بالسمن، وفي درجة حرارة 180 قومي بتحميرها مرة أخرى عندما يجهز الشربات على النار.

يجب بأن يأتي في هذه الخطوة بان يتم تحضير الكنافة اللون الذهبي، اخرجيها وقومي بتسقيتها في الشربات بكمية بسيطة، ثم زينيها بالنوتيلا بعدما تضعين جزء منها في كيس حلواني.

يجب بأن يأتي في هذه الخطوة بان يتم تحضي يمكنك تسوية الكنافة على طبقتين، ووضع النوتيلا وقطع موز أو فواكه بين كل طبقة الأخرى.

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