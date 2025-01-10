اكتشفي وصفة المنين بالعجوة الهش: سر الطعم العربي التقليدي

المنين بالعجوة هو واحد من أشهر وأشهى الحلويات التقليدية في المطبخ العربي. يتميز بقوامه الهش ونكهته الغنية التي تجمع بين العجوة الطرية والعجين الذهبي. هذه الوصفة الكلاسيكية ستأخذكِ في رحلة فريدة إلى عمق المذاق العربي الأصيل.

كتب محمد سعد – إذا كنتِ من محبي المخبوزات اللذيذة التي تُحضّر في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، فـ “منين العجوة” هو الخيار المثالي لكِ، يعد هذا النوع من المعجنات من الأطعمة الشهيرة التي يعشقها الجميع، ويتميز بطعمه الرائع وفوائده الصحية بفضل احتوائه على العجوة، عادة ما يباع في المحلات، لكن الكثير من ربات البيوت يفضلن تحضيره في المنزل لضمان مكوناته الصحية وتوفير الوقت، في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة تحضير منين العجوة بطريقة بسيطة وسريعة، لتستمتعي به مع فنجان شاي أو قهوة في أي وقت.

طريقة عمل منين العجوة

لتحضير منين العجوة في المنزل، تحتاجين إلى مكونات متوفرة لديكِ بسهولة، ونتيجة التحضير ستكون مشابهة تمامًا للمخبوزات الجاهزة.

المكونات:

2 كوب دقيق.

2 بيضة.

رشة ملح.

ربع كوب سكر أبيض.

نصف كوب زيت.

نصف كوب نشا.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

عجوة.

سمسم للوجه.

طريقة التحضير:

يمكنك تحضير منين العجوه بإتباع هذه الخطوات:

في وعاء الخلاط، ضعي البيض والسكر وماء الورد، واخفقي المكونات جيدًا.

في طبق عميق، ضعي الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح والسمسم، ثم امزجيهم معًا.

أضيفي الخليط السائل إلى المكونات الجافة، وقلبيهم جيدًا بملعقة حتى تتكون عجينة. إذا كانت العجينة لزجة، يمكنك إضافة ملعقتين من الدقيق.

غطي العجينة واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة لتريح.

بعد أن ترتاح العجينة، افرديها على سطح مستوي على شكل مستطيل، ثم ضعي العجوة بداخلها ولفيها على شكل رول.

قطعي الرول إلى أصابع صغيرة، واغمسيها في السمسم بعد رش القليل من الماء عليه لمنع احتراقه في الفرن.

رصي الأصابع في صينية مدهونة بالزيت، ثم ضعيها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

اتركي منين العجوة ليبرد، ثم قدميه مع الشاي أو القهوة.

يمكنك أيضًا تحضير كمية كبيرة وتخزينها في الفريزر لاستخدامها لاحقًا.

جربي هذه الوصفة التقليدية للمنين بالعجوة واستمتعي بمذاقه العربي الأصيل في كل لقمة. وصفة مثالية لجمع العائلة حول المائدة!