شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات للجنسين

أعلنت شركة طيران الرياض عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة شهادة البكالوريوس في مجموعة من التخصصات. الوظائف متاحة للجنسين، وتأتي ضمن خطط الشركة لتعزيز فريق عملها بالكفاءات المميزة لدعم أهدافها التوسعية في قطاع الطيران.

كتب محمد سعد – تطرح شركة طيران الرياض التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عدد من الوظائف الشاغرة، وهي توفر حوالي 18 وظيفة شاغرة لكل من الجنسين من حملة البكالوريوس.

فقد أشارت شركة طيران الرياض إلى المسميات الوظيفية المطلوبة بها، وهي: (أخصائي أول استقطاب المواهب، مدير أول سلامة الطيران والمخاطر، مدير خدمات الموظفين، مدير عمليات شبكة الشحن، مدير الطائرات على الأرض).

فضلًا عن الوظائف الآتية: (مخطط مواد، طيار فني إيرباص، مدير أول طاقم الطيران إيرباص، فني صيانة طائرات، مهندس هيكل ومحرك B1، طاقم مقصورة، ضابط أول، قائد طائرة).

بينت شركة طيران الرياض أن التقديم على هذه الوظائف متاح من أمس الأربعاء بتاريخ 15 يناير 2025، وهذا حتى الاكتفاء بعدد الطلبات المحدد، ويكون التقديم إلكترونيًا

فرصة مميزة للانضمام إلى فريق طيران الرياض والمساهمة في تطوير قطاع الطيران في المملكة. لا تفوتوا التقديم على الوظائف الشاغرة والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.