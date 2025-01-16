الزعاق يكشف التغيرات المناخية المستمرة في المنطقة العربية: ظاهرة جديدة تثير الانتباه

في تصريح جديد، أشار الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد والفلك، إلى أن التغير المستمر في أجواء المنطقة العربية أصبح سمة بارزة، مشيرًا إلى تأثيره على حياة السكان واستقرار الأجواء. وأوضح الزعاق كيف يمكن لهذا التغير أن يكون عاملًا “يسرب الملل” بسبب تقلبات الطقس المتواصلة.

كتب محمد سعد – يُشير خبير الأرصاد الجوية والفلكية الدكتور “خالد الزعاق” إلى أن التغير المستمر في الأجواء يكون عبارة عن سمة بارزة للغاية في الوطن العربي، وأوضح أن هذا التغيير يسرب الملل!

فقد بين خبير الأرصاد “الزعاق” أن الديمومة في الطقس يمكن أن يترتب عليها الشعور بالكآبة؛ ولهذا يعتبر التغير المستمر في الأجواء آية من آيات الله عز وجل.

وأوضح “الزعاق” أن الشعوب التي تعيش في مناطق ذات طقس بارد أو الليل مستمر فيها يصابون بما يُعرف بـ “كآبة الشتاء”.

أنهى خبير الأرصاد “خالد الزعاق” حديثه في فقرة تقويم المذاعة عبر قناة العربية وهو يقول إن الموجات الباردة التي تصل إلى السعودية من القطب الشمالي أو صحراء سيبيريا المتجمدة تُعد زائر خفيف.

يبقى التغير المستمر في أجواء المنطقة العربية موضوعًا هامًا يحتاج إلى مزيد من الدراسة والفهم، مع التأكيد على أهمية التكيف مع هذه التحولات المناخية التي باتت تؤثر على طبيعة الحياة اليومية.